19.10.2025
Смотреть онлайн Фут Кар - Pabellón FC 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Фут Кар — Pabellón FC . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga TDP
Фут Кар
27'
62'
89'
Завершен
3 : 1
19 октября 2025
Pabellón FC
80'
Текстовая трансляция
5'
Pabellón FC - Угловой
6'
Pabellón FC - Угловой
13'
Pabellón FC - Угловой
17'
Pabellón FC - Угловой
21'
Fut-Car - Угловой
23'
Fut-Car - Угловой
27'
Fut-Car - Угловой
27'
Fut-Car - 1-ый Гол
40'
Fut-Car - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Fut-Car - Угловой
59'
Fut-Car - Угловой
62'
Fut-Car - 2-ой Гол
70'
Pabellón FC - Угловой
80'
Pabellón FC - 3-ий Гол
84'
Pabellón FC - Угловой
88'
Fut-Car - Угловой
89'
Fut-Car - 4-ый Гол
90+5'
Pabellón FC - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1
Статистика матча
Владение мячом
46%
54%
Атаки
35
31
Угловые
7
7
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
15
5
Комментарии к матчу