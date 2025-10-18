Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн КД Муксес - Club Atlético Toltecas FC 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: КД МуксесClub Atlético Toltecas FC . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
КД Муксес
20'
36'
50'
Завершен
3 : 1
18 октября 2025
Club Atlético Toltecas FC
70'
Смотреть онлайн
КД Муксес icon
20'
КД Муксес icon
36'
Счет после первого тайма 2:0 : 1,2
КД Муксес icon
50'
Club Atlético Toltecas FC icon
70'
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,2
Текстовая трансляция
20'
КД Муксес - 1-ый Гол
35'
Угловой
Club Atlético Toltecas FC - Угловой
36'
КД Муксес - 2-ой Гол
42'
Угловой
КД Муксес - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 1,2
50'
КД Муксес - 3-ий Гол
64'
Угловой
КД Муксес - Угловой
70'
Club Atlético Toltecas FC - 4-ый Гол
80'
Угловой
КД Муксес - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,2

Превью матча КД Муксес — Club Atlético Toltecas FC

Статистика матча

Владение мячом
КД Муксес КД Муксес
61%
Club Atlético Toltecas FC Club Atlético Toltecas FC
39%
Атаки
74
70
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
7
4
