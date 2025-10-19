19.10.2025
Смотреть онлайн CD San Juan del Río - Титанес де Керетаро 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: CD San Juan del Río — Титанес де Керетаро . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga TDP
Завершен
0 : 3
19 октября 2025
Титанес де Керетаро
45+1'
55'
62'
Titanes de Querétaro
45+1'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
2'
Titanes de Querétaro - Угловой
4'
CD San Juan del Río - Угловой
27'
CD San Juan del Río - Угловой
34'
Titanes de Querétaro - Угловой
42'
CD San Juan del Río - Угловой
45+1'
Titanes de Querétaro - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
55'
Titanes de Querétaro - 2-ой Гол
57'
CD San Juan del Río - Угловой
62'
Titanes de Querétaro - 3-ий Гол
82'
Titanes de Querétaro - Угловой
88'
Titanes de Querétaro - Угловой
89'
Titanes de Querétaro - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3
Превью матча CD San Juan del Río — Титанес де Керетаро
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
62
70
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
1
5
Комментарии к матчу