19.10.2025

Смотреть онлайн PDLA FC - Cafeteros de Atlixco 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: PDLA FCCafeteros de Atlixco . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
PDLA FC
2'
8'
45+3'
81'
Завершен
4 : 3
19 октября 2025
Cafeteros de Atlixco
13'
56'
70'
Смотреть онлайн
PDLA FC icon
2'
PDLA FC icon
8'
Cafeteros de Atlixco icon
13'
PDLA FC icon
45+3'
Счет после первого тайма 3:1
Cafeteros de Atlixco icon
56'
Cafeteros de Atlixco icon
70'
PDLA FC icon
81'
Матч закончился со счётом 4:3
Текстовая трансляция
2'
PDLA FC - 1-ый Гол
8'
PDLA FC - 2-ой Гол
12'
Угловой
Cafeteros de Atlixco - Угловой
13'
Cafeteros de Atlixco - 3-ий Гол
34'
Угловой
PDLA FC - Угловой
35'
Угловой
PDLA FC - Угловой
42'
Угловой
Cafeteros de Atlixco - Угловой
45+3'
PDLA FC - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 3:1
56'
Cafeteros de Atlixco - 5-ый Гол
69'
Угловой
PDLA FC - Угловой
70'
Cafeteros de Atlixco - 6-ый Гол
73'
Угловой
PDLA FC - Угловой
78'
Угловой
Cafeteros de Atlixco - Угловой
81'
PDLA FC - 7-ый Гол
90+4'
Угловой
Cafeteros de Atlixco - Угловой
Матч закончился со счётом 4:3

Превью матча PDLA FC — Cafeteros de Atlixco

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу
