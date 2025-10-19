19.10.2025
Смотреть онлайн PDLA FC - Cafeteros de Atlixco 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: PDLA FC — Cafeteros de Atlixco . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga TDP
PDLA FC
2'
8'
45+3'
81'
Завершен
4 : 3
19 октября 2025
Cafeteros de Atlixco
13'
56'
70'
PDLA FC
2'
PDLA FC
8'
PDLA FC
45+3'
Счет после первого тайма 3:1
PDLA FC
81'
Матч закончился со счётом 4:3
Текстовая трансляция
2'
PDLA FC - 1-ый Гол
8'
PDLA FC - 2-ой Гол
12'
Cafeteros de Atlixco - Угловой
13'
Cafeteros de Atlixco - 3-ий Гол
34'
PDLA FC - Угловой
35'
PDLA FC - Угловой
42'
Cafeteros de Atlixco - Угловой
45+3'
PDLA FC - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 3:1
56'
Cafeteros de Atlixco - 5-ый Гол
69'
PDLA FC - Угловой
70'
Cafeteros de Atlixco - 6-ый Гол
73'
PDLA FC - Угловой
78'
Cafeteros de Atlixco - Угловой
81'
PDLA FC - 7-ый Гол
90+4'
Cafeteros de Atlixco - Угловой
Матч закончился со счётом 4:3
Превью матча PDLA FC — Cafeteros de Atlixco
Статистика матча
Атаки
0
0
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
4
3
Комментарии к матчу