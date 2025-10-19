Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Кольчагуа КД - КД Мунисипаль Мехильонес 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Терсера: Кольчагуа КДКД Мунисипаль Мехильонес . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Чили - Терсера
Кольчагуа КД
7'
19'
28'
43'
45+1'
53'
56'
66'
74'
82'
Завершен
10 : 0
19 октября 2025
КД Мунисипаль Мехильонес
Кольчагуа КД icon
7'
Кольчагуа КД icon
19'
Кольчагуа КД icon
28'
Кольчагуа КД icon
43'
Кольчагуа КД icon
45+1'
Счет после первого тайма 5:0 : 0,2
Кольчагуа КД icon
53'
Кольчагуа КД icon
56'
Кольчагуа КД icon
66'
Кольчагуа КД icon
74'
Кольчагуа КД icon
82'
Матч закончился со счётом 10:0
Текстовая трансляция
7'
Кольчагуа КД - 1-ый Гол
10'
Угловой
Кольчагуа КД - Угловой
19'
Кольчагуа КД - 2-ой Гол
22'
Угловой
Кольчагуа КД - Угловой
28'
Кольчагуа КД - 3-ий Гол
43'
Кольчагуа КД - 4-ый Гол
45+1'
Кольчагуа КД - 5-ый Гол
45+3'
Угловой
Кольчагуа КД - Угловой
Счет после первого тайма 5:0 : 0,2
49'
Угловой
Кольчагуа КД - Угловой
53'
Кольчагуа КД - 6-ый Гол
56'
Кольчагуа КД - 7-ый Гол
58'
Угловой
Кольчагуа КД - Угловой
66'
Угловой
Кольчагуа КД - Угловой
66'
Кольчагуа КД - 8-ый Гол
74'
Кольчагуа КД - 9-ый Гол
82'
Кольчагуа КД - 10-ый Гол
87'
Угловой
Кольчагуа КД - Угловой
88'
Угловой
Кольчагуа КД - Угловой
90'
Угловой
Кольчагуа КД - Угловой
Матч закончился со счётом 10:0

Превью матча Кольчагуа КД — КД Мунисипаль Мехильонес

Команда Кольчагуа КД в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды КД Мунисипаль Мехильонес, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Кольчагуа КД
Кольчагуа КД
КД Мунисипаль Мехильонес
Кольчагуа КД
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
28.06.2025
КД Мунисипаль Мехильонес
КД Мунисипаль Мехильонес
2:4
Кольчагуа КД
Кольчагуа КД
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Кольчагуа КД Кольчагуа КД
71%
КД Мунисипаль Мехильонес КД Мунисипаль Мехильонес
29%
Атаки
83
52
Угловые
9
0
Удары мимо ворот
12
1
Удары в створ ворот
14
2
