Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Терсера : Кольчагуа КД — КД Мунисипаль Мехильонес . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Кольчагуа КД — КД Мунисипаль Мехильонес

Команда Кольчагуа КД в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 июня 2025 на поле команды КД Мунисипаль Мехильонес, в том матче победу одержали гостьи.