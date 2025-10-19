19.10.2025
Смотреть онлайн КЕПРОФФА - Депортиво Эчохоа 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: КЕПРОФФА — Депортиво Эчохоа . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga TDP
КЕПРОФФА
70'
Завершен
1 : 0
19 октября 2025
Текстовая трансляция
9'
FC КЕПРОФФА - Угловой
13'
Депортиво Эчохоа - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,4
52'
FC КЕПРОФФА - Угловой
70'
FC КЕПРОФФА - 1-ый Гол
79'
Депортиво Эчохоа - Угловой
90+3'
Депортиво Эчохоа - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 4,4
Превью матча КЕПРОФФА — Депортиво Эчохоа
Статистика матча
Владение мячом
42%
58%
Атаки
67
81
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
7
3
Комментарии к матчу