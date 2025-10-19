Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн CF Nuevo Leon - Gavilanes FC Matamoros II 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: CF Nuevo LeonGavilanes FC Matamoros II . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
CF Nuevo Leon
85'
87'
Завершен
2 : 1
19 октября 2025
Gavilanes FC Matamoros II
57'
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
Gavilanes FC Matamoros II icon
57'
CF Nuevo Leon icon
85'
CF Nuevo Leon icon
87'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Gavilanes FC Matamoros II - Угловой
6'
Угловой
Gavilanes FC Matamoros II - Угловой
8'
Угловой
CF Nuevo Leon - Угловой
15'
Угловой
Gavilanes FC Matamoros II - Угловой
16'
Угловой
Gavilanes FC Matamoros II - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
50'
Угловой
CF Nuevo Leon - Угловой
57'
Gavilanes FC Matamoros II - 1-ый Гол
64'
Угловой
CF Nuevo Leon - Угловой
69'
Угловой
Gavilanes FC Matamoros II - Угловой
85'
CF Nuevo Leon - 2-ой Гол
87'
CF Nuevo Leon - 3-ий Гол
90+7'
Угловой
Gavilanes FC Matamoros II - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,3

Превью матча CF Nuevo Leon — Gavilanes FC Matamoros II

Статистика матча

Владение мячом
CF Nuevo Leon CF Nuevo Leon
54%
Gavilanes FC Matamoros II Gavilanes FC Matamoros II
46%
Атаки
85
88
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
13
15
Удары в створ ворот
11
6
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA