Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Tigritos de Álica - Касторес Гобрантакто 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Tigritos de ÁlicaКасторес Гобрантакто . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
Tigritos de Álica
Завершен
0 : 1
19 октября 2025
Касторес Гобрантакто
90+1'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Касторес Гобрантакто icon
90+1'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Касторес Гобрантакто - Угловой
19'
Угловой
Касторес Гобрантакто - Угловой
20'
Угловой
Tigritos de Álica - Угловой
23'
Угловой
Tigritos de Álica - Угловой
29'
Угловой
Касторес Гобрантакто - Угловой
34'
Угловой
Tigritos de Álica - Угловой
44'
Угловой
Tigritos de Álica - Угловой
45'
Угловой
Tigritos de Álica - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Угловой
Касторес Гобрантакто - Угловой
77'
Угловой
Tigritos de Álica - Угловой
89'
Угловой
Tigritos de Álica - Угловой
90+1'
Касторес Гобрантакто - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Tigritos de Álica — Касторес Гобрантакто

Статистика матча

Владение мячом
Tigritos de Álica Tigritos de Álica
50%
Касторес Гобрантакто Касторес Гобрантакто
50%
Атаки
0
0
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
20 Ноября
17:00
Эдмонтон Эдмонтон
Вашингтон Вашингтон
20 Ноября
03:07
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
Флуминенсе Флуминенсе
Фламенго Фламенго
20 Ноября
03:30
Шарлотт Хорнетс Шарлотт Хорнетс
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
20 Ноября
03:10
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA