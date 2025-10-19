19.10.2025
Смотреть онлайн Tigritos de Álica - Касторес Гобрантакто 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Tigritos de Álica — Касторес Гобрантакто . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga TDP
Завершен
0 : 1
19 октября 2025
Касторес Гобрантакто
90+1'
Текстовая трансляция
19'
Касторес Гобрантакто - Угловой
19'
Касторес Гобрантакто - Угловой
20'
Tigritos de Álica - Угловой
23'
Tigritos de Álica - Угловой
29'
Касторес Гобрантакто - Угловой
34'
Tigritos de Álica - Угловой
44'
Tigritos de Álica - Угловой
45'
Tigritos de Álica - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Касторес Гобрантакто - Угловой
77'
Tigritos de Álica - Угловой
89'
Tigritos de Álica - Угловой
90+1'
Касторес Гобрантакто - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
0
0
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
2
