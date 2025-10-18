18.10.2025
Смотреть онлайн Venus AC - Вила Рика 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Paraense A3: Venus AC — Вила Рика . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
Текстовая трансляция
9'
Venus AC - Угловой
13'
Venus AC - Угловой
14'
Venus AC - Угловой
15'
Venus AC - Угловой
21'
Вила Рика PA - Угловой
22'
Venus AC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
59'
Venus AC - 1-ый Гол
72'
Venus AC - 2-ой Гол
81'
Venus AC - Угловой
82'
Venus AC - Угловой
82'
Venus AC - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0 : 1,2
