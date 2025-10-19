Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Racing de Veracruz III - Montaneses FC II 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Racing de Veracruz IIIMontaneses FC II . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
Racing de Veracruz III
5'
40'
45'
77'
85'
88'
Завершен
6 : 0
19 октября 2025
Montaneses FC II
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Racing de Veracruz III icon
5'
Racing de Veracruz III icon
40'
Racing de Veracruz III icon
45'
Счет после первого тайма 3:0 : 0,0
Racing de Veracruz III icon
77'
Racing de Veracruz III icon
85'
Racing de Veracruz III icon
88'
Матч закончился со счётом 6:0 : 0,0
Текстовая трансляция
5'
Racing de Veracruz III - 1-ый Гол
9'
Угловой
Racing de Veracruz III - Угловой
22'
Угловой
Montaneses FC II - Угловой
24'
Угловой
Racing de Veracruz III - Угловой
40'
Racing de Veracruz III - 2-ой Гол
45'
Racing de Veracruz III - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0 : 0,0
48'
Угловой
Racing de Veracruz III - Угловой
49'
Угловой
Montaneses FC II - Угловой
77'
Racing de Veracruz III - 4-ый Гол
81'
Угловой
Racing de Veracruz III - Угловой
81'
Угловой
Racing de Veracruz III - Угловой
85'
Racing de Veracruz III - 5-ый Гол
88'
Racing de Veracruz III - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 6:0 : 0,0

Превью матча Racing de Veracruz III — Montaneses FC II

Команда Racing de Veracruz III в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-2.

Статистика матча

Владение мячом
Racing de Veracruz III Racing de Veracruz III
70%
Montaneses FC II Montaneses FC II
30%
Атаки
84
51
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
12
3
Удары в створ ворот
20
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
Tundra Esports Tundra Esports
20 Ноября
20:00
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
20 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
MOUZ MOUZ
20 Ноября
11:00
OG OG
BetBoom Team BetBoom Team
20 Ноября
17:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA