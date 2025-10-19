19.10.2025
Смотреть онлайн Киервос II - Домингес Осос 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Киервос II — Домингес Осос . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:11 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga TDP
Киервос II
48'
Завершен
2 : 2
19 октября 2025
Домингес Осос
46'
63'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,0
Киервос II
48'
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,0
Текстовая трансляция
20'
CDC Домингес Осос - Угловой
22'
Киервос II - Угловой
34'
Киервос II - Угловой
38'
Киервос II - Угловой
40'
Киервос II - Угловой
42'
Киервос II - Угловой
45'
Киервос II - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,0
46'
CDC Домингес Осос - 2-ой Гол
48'
Киервос II - 3-ий Гол
50'
CDC Домингес Осос - Угловой
54'
Киервос II - Угловой
63'
CDC Домингес Осос - 4-ый Гол
71'
Киервос II - Угловой
72'
Киервос II - Угловой
77'
CDC Домингес Осос - Угловой
82'
CDC Домингес Осос - Угловой
82'
CDC Домингес Осос - Угловой
89'
Киервос II - Незабитый пенальти
90+4'
Киервос II - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,0
Превью матча Киервос II — Домингес Осос
Статистика матча
Владение мячом
64%
36%
Атаки
103
58
Угловые
10
5
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
6
4
