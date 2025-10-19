Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Киервос II - Домингес Осос 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Киервос IIДомингес Осос . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:11 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
Киервос II
48'
Завершен
2 : 2
19 октября 2025
Домингес Осос
46'
63'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 1:0 : 1,0
CDC Домингес Осос icon
46'
Киервос II icon
48'
CDC Домингес Осос icon
63'
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,0
Текстовая трансляция
20'
Угловой
CDC Домингес Осос - Угловой
22'
Угловой
Киервос II - Угловой
34'
Угловой
Киервос II - Угловой
38'
Угловой
Киервос II - Угловой
40'
Угловой
Киервос II - Угловой
42'
Угловой
Киервос II - Угловой
45'
Угловой
Киервос II - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,0
46'
CDC Домингес Осос - 2-ой Гол
48'
Киервос II - 3-ий Гол
50'
Угловой
CDC Домингес Осос - Угловой
54'
Угловой
Киервос II - Угловой
63'
CDC Домингес Осос - 4-ый Гол
71'
Угловой
Киервос II - Угловой
72'
Угловой
Киервос II - Угловой
77'
Угловой
CDC Домингес Осос - Угловой
82'
Угловой
CDC Домингес Осос - Угловой
82'
Угловой
CDC Домингес Осос - Угловой
89'
Киервос II - Незабитый пенальти
90+4'
Угловой
Киервос II - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,0

Превью матча Киервос II — Домингес Осос

Статистика матча

Владение мячом
Киервос II Киервос II
64%
Домингес Осос Домингес Осос
36%
Атаки
103
58
Угловые
10
5
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу
