19.10.2025
Смотреть онлайн Artesanos Bajos De Chila - СЕФОР Чьяпас 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Artesanos Bajos De Chila — СЕФОР Чьяпас . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga TDP
Завершен
0 : 0
19 октября 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
2'
Artesanos Bajos De Chila - Угловой
2'
Artesanos Bajos De Chila - Угловой
14'
СЕФОР Чьяпас - Угловой
17'
СЕФОР Чьяпас - Угловой
35'
СЕФОР Чьяпас - Угловой
46'
Artesanos Bajos De Chila - Угловой
67'
Artesanos Bajos De Chila - Угловой
69'
Artesanos Bajos De Chila - Угловой
70'
Artesanos Bajos De Chila - Угловой
82'
СЕФОР Чьяпас - Угловой
88'
СЕФОР Чьяпас - Угловой
89'
Artesanos Bajos De Chila - Угловой
1-ый
Artesanos Bajos De Chila - Пенальти
1-ый
СЕФОР Чьяпас - Пенальти
3-ий
Artesanos Bajos De Chila - Пенальти
3-ий
СЕФОР Чьяпас - Пенальти
4-ый
СЕФОР Чьяпас - Пенальти
5-ый
Artesanos Bajos De Chila - Пенальти
5-ый
СЕФОР Чьяпас - Пенальти
Превью матча Artesanos Bajos De Chila — СЕФОР Чьяпас
Статистика матча
Владение мячом
48%
Атаки
100
83
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
9
9
Удары в створ ворот
6
5
Комментарии к матчу