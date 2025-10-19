Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Artesanos Bajos De Chila - СЕФОР Чьяпас 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Artesanos Bajos De ChilaСЕФОР Чьяпас . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
Artesanos Bajos De Chila
Завершен
0 : 0
19 октября 2025
СЕФОР Чьяпас
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Artesanos Bajos De Chila
Пенальти
СЕФОР Чьяпас icon
Пенальти
Artesanos Bajos De Chila
Пенальти
СЕФОР Чьяпас icon
Пенальти
СЕФОР Чьяпас icon
Пенальти
Artesanos Bajos De Chila
Пенальти
СЕФОР Чьяпас icon
Пенальти
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Artesanos Bajos De Chila - Угловой
2'
Угловой
Artesanos Bajos De Chila - Угловой
14'
Угловой
СЕФОР Чьяпас - Угловой
17'
Угловой
СЕФОР Чьяпас - Угловой
35'
Угловой
СЕФОР Чьяпас - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Угловой
Artesanos Bajos De Chila - Угловой
67'
Угловой
Artesanos Bajos De Chila - Угловой
69'
Угловой
Artesanos Bajos De Chila - Угловой
70'
Угловой
Artesanos Bajos De Chila - Угловой
82'
Угловой
СЕФОР Чьяпас - Угловой
88'
Угловой
СЕФОР Чьяпас - Угловой
89'
Угловой
Artesanos Bajos De Chila - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
1-ый
Artesanos Bajos De Chila - Пенальти
1-ый
СЕФОР Чьяпас - Пенальти
3-ий
Artesanos Bajos De Chila - Пенальти
3-ий
СЕФОР Чьяпас - Пенальти
4-ый
СЕФОР Чьяпас - Пенальти
5-ый
Artesanos Bajos De Chila - Пенальти
5-ый
СЕФОР Чьяпас - Пенальти

Превью матча Artesanos Bajos De Chila — СЕФОР Чьяпас

Статистика матча

Владение мячом
Artesanos Bajos De Chila Artesanos Bajos De Chila
52%
СЕФОР Чьяпас СЕФОР Чьяпас
48%
Атаки
100
83
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
9
9
Удары в створ ворот
6
5
Комментарии к матчу
