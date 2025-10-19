Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Plantation FC - Florida Futbol Club 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионт США - UPSL: Plantation FCFlorida Futbol Club . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионт США - UPSL
Plantation FC
19'
30'
33'
84'
Завершен
4 : 1
19 октября 2025
Florida Futbol Club
63'
Смотреть онлайн
Plantation FC icon
19'
Plantation FC icon
30'
Plantation FC icon
33'
Счет после первого тайма 3:0 : 1,3
Florida Futbol Club icon
63'
Plantation FC icon
84'
Матч закончился со счётом 4:1 : 1,3
Текстовая трансляция
19'
Plantation FC - 1-ый Гол
30'
Plantation FC - 2-ой Гол
33'
Plantation FC - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0 : 1,3
47'
Угловой
Plantation FC - Угловой
51'
Угловой
Plantation FC - Угловой
59'
Угловой
Plantation FC - Угловой
60'
Угловой
Plantation FC - Угловой
63'
Florida Futbol Club - 4-ый Гол
75'
Угловой
Plantation FC - Угловой
79'
Угловой
Plantation FC - Угловой
79'
Угловой
Plantation FC - Угловой
83'
Угловой
Florida Futbol Club - Угловой
84'
Plantation FC - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1 : 1,3

Превью матча Plantation FC — Florida Futbol Club

Команда Plantation FC в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-1. Команда Florida Futbol Club, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-2. Команда Plantation FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Florida Futbol Club забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
7
1
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
4
1
