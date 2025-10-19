Смотреть онлайн Plantation FC - Florida Futbol Club 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионт США - UPSL: Plantation FC — Florida Futbol Club . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
Превью матча Plantation FC — Florida Futbol Club
Команда Plantation FC в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-1. Команда Florida Futbol Club, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-2. Команда Plantation FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Florida Futbol Club забивает 0, пропускает 0.