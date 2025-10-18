18.10.2025
Смотреть онлайн Шева - Маккаби Шеараим 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Израиль — Чемпионат Израиля - Лига Бет - Юг: Шева — Маккаби Шеараим . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Израиля - Лига Бет - Юг
Шева
6'
12'
49'
69'
87'
90'
90+1'
Завершен
7 : 0
18 октября 2025
Текстовая трансляция
1'
Шева - Угловой
5'
Шева - Угловой
6'
Шева - 1-ый Гол
9'
Шева - Угловой
12'
Шева - 2-ой Гол
16'
Шева - Угловой
19'
Маккаби Шеараим - Угловой
20'
Маккаби Шеараим - Угловой
34'
Шева - Угловой
40'
Шева - Угловой
40'
Шева - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
49'
Шева - 3-ий Гол
56'
Шева - Угловой
62'
Шева - Угловой
69'
Шева - 4-ый Гол
84'
Шева - Угловой
87'
Шева - 5-ый Гол
90'
Шева - 6-ый Гол
90+1'
Шева - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 7:0
Превью матча Шева — Маккаби Шеараим
Статистика матча
Владение мячом
56%
44%
Атаки
89
66
Угловые
10
2
Удары мимо ворот
20
4
Удары в створ ворот
18
3
Комментарии к матчу