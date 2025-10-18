Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Шева - Маккаби Шеараим 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильЧемпионат Израиля - Лига Бет - Юг: ШеваМаккаби Шеараим . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Израиля - Лига Бет - Юг
Шева
6'
12'
49'
69'
87'
90'
90+1'
Завершен
7 : 0
18 октября 2025
Маккаби Шеараим
Смотреть онлайн
Шева icon
6'
Шева icon
12'
Счет после первого тайма 2:0
Шева icon
49'
Шева icon
69'
Шева icon
87'
Шева icon
90'
Шева icon
90+1'
Матч закончился со счётом 7:0
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Шева - Угловой
5'
Угловой
Шева - Угловой
6'
Шева - 1-ый Гол
9'
Угловой
Шева - Угловой
12'
Шева - 2-ой Гол
16'
Угловой
Шева - Угловой
19'
Угловой
Маккаби Шеараим - Угловой
20'
Угловой
Маккаби Шеараим - Угловой
34'
Угловой
Шева - Угловой
40'
Угловой
Шева - Угловой
40'
Угловой
Шева - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
49'
Шева - 3-ий Гол
56'
Угловой
Шева - Угловой
62'
Угловой
Шева - Угловой
69'
Шева - 4-ый Гол
84'
Угловой
Шева - Угловой
87'
Шева - 5-ый Гол
90'
Шева - 6-ый Гол
90+1'
Шева - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 7:0

Превью матча Шева — Маккаби Шеараим

Статистика матча

Владение мячом
Шева Шева
56%
Маккаби Шеараим Маккаби Шеараим
44%
Атаки
89
66
Угловые
10
2
Удары мимо ворот
20
4
Удары в створ ворот
18
3
Комментарии к матчу
