18.10.2025

Смотреть онлайн Центро Эспаньол - Юпанки 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера С Метрополитана: Центро ЭспаньолЮпанки, 8 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Lugano.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Lugano
Аргентина - Примера С Метрополитана
Центро Эспаньол
17'
36'
64'
72'
Завершен
4 : 2
18 октября 2025
Юпанки
42'
88'
Центро Эспаньол icon
17'
Центро Эспаньол icon
36'
Юпанки icon
42'
Счет после первого тайма 2:1
Центро Эспаньол icon
64'
Центро Эспаньол icon
72'
Юпанки icon
88'
Матч закончился со счётом 4:2
Текстовая трансляция
17'
Центро Эспаньол - 1-ый Гол
24'
Угловой
Юпанки - Угловой
27'
Угловой
Центро Эспаньол - Угловой
28'
Угловой
Центро Эспаньол - Угловой
29'
Угловой
Юпанки - Угловой
36'
Центро Эспаньол - 2-ой Гол
38'
Угловой
Юпанки - Угловой
42'
Юпанки - 3-ий Гол
45+1'
Угловой
Юпанки - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
64'
Центро Эспаньол - 4-ый Гол
71'
Угловой
Юпанки - Угловой
72'
Угловой
Юпанки - Угловой
72'
Центро Эспаньол - 5-ый Гол
88'
Юпанки - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:2

Превью матча Центро Эспаньол — Юпанки

Команда Центро Эспаньол в последних 10 матчах одержала 7 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 20-4. Команда Юпанки, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-11. Команда Центро Эспаньол в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Юпанки забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Юпанки, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Центро Эспаньол
Центро Эспаньол
Юпанки
Центро Эспаньол
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
11.10.2025
Юпанки
Юпанки
0:1
Центро Эспаньол
Центро Эспаньол
Обзор
12.07.2025
Центро Эспаньол
Центро Эспаньол
3:0
Юпанки
Юпанки
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Центро Эспаньол Центро Эспаньол
41%
Юпанки Юпанки
59%
Атаки
134
191
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
8
11
Удары в створ ворот
8
5
Игры 8 тур
20.10.2025
Клуб Mercedes
1:1
Атлас
Завершен
19.10.2025
Клайполе
1:1
Кануэлас
Завершен
18.10.2025
Центро Эспаньол
4:2
Юпанки
Завершен
