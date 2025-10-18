Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера С Метрополитана : Центро Эспаньол — Юпанки , 8 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Lugano .

Превью матча Центро Эспаньол — Юпанки

Команда Центро Эспаньол в последних 10 матчах одержала 7 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 20-4. Команда Юпанки, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-11. Команда Центро Эспаньол в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Юпанки забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Юпанки, в том матче победу одержали гостьи.