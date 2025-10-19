Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера С Метрополитана : Клайполе — Кануэлас , Раунд 2 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Rodolfo Capocasa .

Превью матча Клайполе — Кануэлас

Команда Клайполе в последних 10 матчах одержала 3 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-8. Команда Кануэлас, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-13. Команда Клайполе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кануэлас забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Кануэлас, в том матче победу одержали гостьи.