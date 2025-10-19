Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Клайполе - Кануэлас 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера С Метрополитана: КлайполеКануэлас, Раунд 2 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Rodolfo Capocasa.

МСК, Раунд 2, Стадион: Estadio Rodolfo Capocasa
Аргентина - Примера С Метрополитана
Клайполе
89'
Завершен
1 : 1
19 октября 2025
Кануэлас
66'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Кануэлас icon
66'
Клайполе icon
89'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Клайполе - Угловой
19'
Угловой
Клайполе - Угловой
25'
Угловой
Кануэлас - Угловой
32'
Угловой
Кануэлас - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Угловой
Клайполе - Угловой
55'
Угловой
Кануэлас - Угловой
66'
Кануэлас - 1-ый Гол
78'
Угловой
Кануэлас - Угловой
89'
Клайполе - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Клайполе — Кануэлас

Команда Клайполе в последних 10 матчах одержала 3 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-8. Команда Кануэлас, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-13. Команда Клайполе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кануэлас забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Кануэлас, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Клайполе
Клайполе
Кануэлас
Клайполе
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
11.10.2025
Кануэлас
Кануэлас
1:2
Клайполе
Клайполе
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Клайполе Клайполе
50%
Кануэлас Кануэлас
50%
Атаки
123
113
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
3
4
Игры Раунд 2
20.10.2025
Клуб Mercedes
1:1
Атлас
Завершен
19.10.2025
Клайполе
1:1
Кануэлас
Завершен
18.10.2025
Центро Эспаньол
4:2
Юпанки
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA