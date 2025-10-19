Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Rayadas de Chiriqui (W) - Tevi Cocle (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама - Первый дивизион - Женщины: Rayadas de Chiriqui (W)Tevi Cocle (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Панама - Первый дивизион - Женщины
Rayadas de Chiriqui (W)
64'
85'
90+7'
Завершен
3 : 1
19 октября 2025
Tevi Cocle (W)
39'
Смотреть онлайн
Tevi Cocle (W) icon
39'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
Rayadas de Chiriqui (W) icon
64'
Rayadas de Chiriqui (W) icon
85'
Rayadas de Chiriqui (W) icon
90+7'
Матч закончился со счётом 3:1 : 3,1
Текстовая трансляция
22'
Угловой
Rayadas de Chiriqui (W) - Угловой
39'
Tevi Cocle (W) - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
Rayadas de Chiriqui (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,1
60'
Угловой
Rayadas de Chiriqui (W) - Угловой
64'
Rayadas de Chiriqui (W) - 2-ой Гол
66'
Угловой
Rayadas de Chiriqui (W) - Угловой
85'
Rayadas de Chiriqui (W) - 3-ий Гол
88'
Угловой
Rayadas de Chiriqui (W) - Угловой
89'
Угловой
Rayadas de Chiriqui (W) - Угловой
90+6'
Угловой
Rayadas de Chiriqui (W) - Угловой
90+7'
Rayadas de Chiriqui (W) - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1 : 3,1

Превью матча Rayadas de Chiriqui (W) — Tevi Cocle (W)

Команда Rayadas de Chiriqui (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-2. Команда Tevi Cocle (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-15. Команда Rayadas de Chiriqui (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Tevi Cocle (W) забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 сентября 2025 на поле команды Tevi Cocle (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Rayadas de Chiriqui (W)
Rayadas de Chiriqui (W)
Tevi Cocle (W)
Rayadas de Chiriqui (W)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
16.09.2025
Tevi Cocle (W)
Tevi Cocle (W)
0:4
Rayadas de Chiriqui (W)
Rayadas de Chiriqui (W)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Rayadas de Chiriqui (W) Rayadas de Chiriqui (W)
64%
Tevi Cocle (W) Tevi Cocle (W)
36%
Атаки
97
43
Угловые
7
0
Удары мимо ворот
13
6
Удары в створ ворот
11
3
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
