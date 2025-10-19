Смотреть онлайн Rayadas de Chiriqui (W) - Tevi Cocle (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама - Первый дивизион - Женщины: Rayadas de Chiriqui (W) — Tevi Cocle (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Превью матча Rayadas de Chiriqui (W) — Tevi Cocle (W)
Команда Rayadas de Chiriqui (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-2. Команда Tevi Cocle (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-15. Команда Rayadas de Chiriqui (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Tevi Cocle (W) забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 сентября 2025 на поле команды Tevi Cocle (W), в том матче победу одержали гостьи.