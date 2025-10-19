Матч закончился со счётом 3:1 : 3,1

Счет после первого тайма 0:1 : 3,1

3 : 1

Панама - Первый дивизион - Женщины

Rayadas de Chiriqui (W) - 4-ый Гол

Rayadas de Chiriqui (W) - Угловой

Rayadas de Chiriqui (W) - Угловой

Rayadas de Chiriqui (W) - Угловой

Rayadas de Chiriqui (W) - 3-ий Гол

Rayadas de Chiriqui (W) - Угловой

Rayadas de Chiriqui (W) - 2-ой Гол

Rayadas de Chiriqui (W) - Угловой

Rayadas de Chiriqui (W) - Угловой

Tevi Cocle (W) - 1-ый Гол

Rayadas de Chiriqui (W) - Угловой

Превью матча Rayadas de Chiriqui (W) — Tevi Cocle (W)

Команда Rayadas de Chiriqui (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-2. Команда Tevi Cocle (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-15. Команда Rayadas de Chiriqui (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Tevi Cocle (W) забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 сентября 2025 на поле команды Tevi Cocle (W), в том матче победу одержали гостьи.