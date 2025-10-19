Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Чоррильо (Ж) - Santa Fe FC (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама - Первый дивизион - Женщины: Чоррильо (Ж)Santa Fe FC (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Панама - Первый дивизион - Женщины
Чоррильо (Ж)
63'
83'
89'
Завершен
3 : 2
19 октября 2025
Santa Fe FC (W)
5'
21'
Смотреть онлайн
Santa Fe FC (W) icon
5'
Santa Fe FC (W) icon
21'
Счет после первого тайма 0:2
Чоррильо (Ж) icon
63'
Чоррильо (Ж) icon
83'
Чоррильо (Ж) icon
89'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
5'
Santa Fe FC (W) - 1-ый Гол
21'
Santa Fe FC (W) - 2-ой Гол
43'
Угловой
Чоррильо (Ж) - Угловой
44'
Угловой
Чоррильо (Ж) - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
46'
Угловой
Чоррильо (Ж) - Угловой
63'
Чоррильо (Ж) - 3-ий Гол
77'
Угловой
Чоррильо (Ж) - Угловой
83'
Чоррильо (Ж) - 4-ый Гол
89'
Чоррильо (Ж) - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Чоррильо (Ж) — Santa Fe FC (W)

Команда Чоррильо (Ж) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 30-23. Команда Santa Fe FC (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 19-2. Команда Чоррильо (Ж) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Santa Fe FC (W) забивает 2, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Santa Fe FC (W), в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Чоррильо (Ж)
Чоррильо (Ж)
Santa Fe FC (W)
Чоррильо (Ж)
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
13.09.2025
Santa Fe FC (W)
Santa Fe FC (W)
0:0
Чоррильо (Ж)
Чоррильо (Ж)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Чоррильо (Ж) Чоррильо (Ж)
61%
Santa Fe FC (W) Santa Fe FC (W)
39%
Атаки
87
67
Угловые
4
0
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
6
2
Комментарии к матчу
