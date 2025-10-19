Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама - Первый дивизион - Женщины : Чоррильо (Ж) — Santa Fe FC (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

Превью матча Чоррильо (Ж) — Santa Fe FC (W)

Команда Чоррильо (Ж) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 30-23. Команда Santa Fe FC (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 19-2. Команда Чоррильо (Ж) в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Santa Fe FC (W) забивает 2, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Santa Fe FC (W), в том матче сыграли вничью.