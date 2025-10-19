Смотреть онлайн UMECIT (W) - Deportivo Chiriqui (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама - Первый дивизион - Женщины: UMECIT (W) — Deportivo Chiriqui (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .