19.10.2025

Смотреть онлайн Националь ПР - Азуриз 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Copa Parana: Националь ПРАзуриз, 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Erich Georg.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Erich Georg
Brazil Copa Parana
Националь ПР
Завершен
1 : 2
19 октября 2025
Азуриз
Смотреть онлайн
Превью матча Националь ПР — Азуриз

Команда Националь ПР в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-20. Команда Азуриз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 3-10. Команда Националь ПР в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Азуриз забивает 0, пропускает 1.

Игры 3 тур
29.10.2025
CA Paranaense
0:1
Коритиба
Завершен
19.10.2025
Националь ПР
1:2
Азуриз
Завершен
27.09.2025
ФК Каскавел
-:-
Бател
Отменен
27.09.2025
Сианорти
-:-
Атлетико Паранаенсе Ю23
Отменен
27.09.2025
Фоз До Игуаку
-:-
Азуриз
Отменен
Комментарии к матчу
