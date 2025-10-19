Смотреть онлайн Националь ПР - Азуриз 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Copa Parana: Националь ПР — Азуриз, 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Erich Georg.
Превью матча Националь ПР — Азуриз
Команда Националь ПР в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-20. Команда Азуриз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 3-10. Команда Националь ПР в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Азуриз забивает 0, пропускает 1.