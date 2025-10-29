Смотреть онлайн Торпедо Москва - Кубань-Холдинг 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Россия — Кубок России: Торпедо Москва — Кубань-Холдинг, 12 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Химки.
Превью матча Торпедо Москва — Кубань-Холдинг
Команда Торпедо Москва в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-16. Команда Кубань-Холдинг, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-15. Команда Торпедо Москва в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кубань-Холдинг забивает 2, пропускает 2.