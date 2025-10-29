Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Торпедо Москва - Кубань-Холдинг 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияКубок России: Торпедо МоскваКубань-Холдинг, 12 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Химки.

МСК, 12 тур, Стадион: Арена Химки
Кубок России
Торпедо Москва
Завершен
4 : 2
29 октября 2025
Кубань-Холдинг
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Торпедо Москва — Кубань-Холдинг

Команда Торпедо Москва в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-16. Команда Кубань-Холдинг, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-15. Команда Торпедо Москва в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кубань-Холдинг забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Атаки
107
88
Угловые
11
6
Игры 12 тур
30.10.2025
Факел
-:-
Арсенал Тула
Отменен
30.10.2025
Уфа
2:4
Нефтехимик
Завершен
29.10.2025
Торпедо Москва
4:2
Кубань-Холдинг
Завершен
28.10.2025
Челябинск
3:4
Камаз
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
8 Ноября
20:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
Парма Парма
Милан Милан
8 Ноября
22:45
Хавре Хавре
Нант Нант
8 Ноября
21:00
Эспаньол Эспаньол
Вильярреал Вильярреал
8 Ноября
23:00
EYEBALLERS EYEBALLERS
BetBoom Team BetBoom Team
8 Ноября
22:00
Сандерленд Сандерленд
Арсенал Арсенал
8 Ноября
20:30
Црвена Звезда Црвена Звезда
Будучност Будучност
8 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA