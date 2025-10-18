Смотреть онлайн Corinthians (W) - Deportivo Cali (W) 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Либертадорес. Женщины, Группа А: Corinthians (W) — Deportivo Cali (W), 1 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Prefeito Jose Liberatti.
Превью матча Corinthians (W) — Deportivo Cali (W)
Команда Corinthians (W) в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 18-4. Команда Deportivo Cali (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-5. Команда Corinthians (W) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Deportivo Cali (W) забивает 1, пропускает 1.