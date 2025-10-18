Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Corinthians (W) - Deportivo Cali (W) 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Либертадорес. Женщины, Группа А: Corinthians (W)Deportivo Cali (W), 1 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Prefeito Jose Liberatti.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Municipal Prefeito Jose Liberatti
Кубок Либертадорес. Женщины, Группа А
Corinthians (W)
Завершен
0 : 0
18 октября 2025
Deportivo Cali (W)
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,1
Corinthians (W)
Пенальти
Deportivo Cali (W) icon
Пенальти
Corinthians (W)
Пенальти
Corinthians (W)
Пенальти
Deportivo Cali (W) icon
Пенальти
Corinthians (W)
Пенальти
Deportivo Cali (W) icon
Пенальти
Corinthians (W)
Пенальти
Текстовая трансляция
24'
Угловой
Corinthians (W) - Угловой
25'
Угловой
Corinthians (W) - Угловой
28'
Угловой
Corinthians (W) - Угловой
45'
Угловой
Deportivo Cali (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
46'
Угловой
Deportivo Cali (W) - Угловой
59'
Угловой
Corinthians (W) - Угловой
64'
Угловой
Deportivo Cali (W) - Угловой
79'
Угловой
Deportivo Cali (W) - Угловой
79'
Угловой
Deportivo Cali (W) - Угловой
83'
Угловой
Corinthians (W) - Угловой
84'
Угловой
Deportivo Cali (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,1
1-ый
Corinthians (W) - Пенальти
1-ый
Deportivo Cali (W) - Пенальти
2-ой
Corinthians (W) - Пенальти
3-ий
Corinthians (W) - Пенальти
3-ий
Deportivo Cali (W) - Пенальти
4-ый
Corinthians (W) - Пенальти
4-ый
Deportivo Cali (W) - Пенальти
5-ый
Corinthians (W) - Пенальти

Превью матча Corinthians (W) — Deportivo Cali (W)

Команда Corinthians (W) в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 18-4. Команда Deportivo Cali (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-5. Команда Corinthians (W) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Deportivo Cali (W) забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Corinthians (W) Corinthians (W)
58%
Deportivo Cali (W) Deportivo Cali (W)
42%
Атаки
122
102
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
3
3
Игры 1 тур
18.10.2025
Corinthians (W)
0:0
Deportivo Cali (W)
Завершен
04.10.2025
Nacional De Football (W)
0:0
Universidad de Chile (W)
Завершен
03.10.2025
Deportivo Cali (W)
1:1
Libertad Asuncion (W)
Завершен
03.10.2025
Colo Colo (W)
2:0
Олимпия Асунсьон (Ж)
Завершен
03.10.2025
Adiffem (W)
0:1
Ferroviaria (W)
Завершен
03.10.2025
Always Ready (W)
0:7
Independiente Santa Fe (W)
Завершен
02.10.2025
Corinthians (W)
1:1
Independiente del Valle (W)
Завершен
02.10.2025
Boca Juniors (W)
0:0
Alianza Lima (W)
Завершен
