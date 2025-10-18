Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Белфорт - Sochaux II 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция - Насьональ 3: БелфортSochaux II . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК
Франция - Насьональ 3
Белфорт
5'
15'
Завершен
2 : 2
18 октября 2025
Sochaux II
28'
34'
Смотреть онлайн
Белфорт icon
5'
Белфорт icon
15'
Sochaux II icon
28'
Sochaux II icon
34'
Счет после первого тайма 2:2
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Белфорт - Угловой
5'
Белфорт - 1-ый Гол
15'
Белфорт - 2-ой Гол
28'
Sochaux II - 3-ий Гол
30'
Угловой
Белфорт - Угловой
34'
Угловой
Sochaux II - Угловой
34'
Sochaux II - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2
47'
Угловой
Белфорт - Угловой
47'
Угловой
Белфорт - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Белфорт — Sochaux II

Статистика матча

Владение мячом
Белфорт Белфорт
38%
Sochaux II Sochaux II
62%
Атаки
83
107
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу
