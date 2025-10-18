18.10.2025
Смотреть онлайн Белфорт - Sochaux II 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Насьональ 3: Белфорт — Sochaux II . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
Франция - Насьональ 3
Текстовая трансляция
5'
Белфорт - Угловой
5'
Белфорт - 1-ый Гол
15'
Белфорт - 2-ой Гол
28'
Sochaux II - 3-ий Гол
30'
Белфорт - Угловой
34'
Sochaux II - Угловой
34'
Sochaux II - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2
47'
Белфорт - Угловой
47'
Белфорт - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2
Превью матча Белфорт — Sochaux II
Статистика матча
Владение мячом
38%
62%
Атаки
83
107
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу