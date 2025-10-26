Смотреть онлайн FC Vaajakoski U20 - ХЯС (20) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Финляндия - Лига U20: FC Vaajakoski U20 — ХЯС (20), 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча FC Vaajakoski U20 — ХЯС (20)
Команда FC Vaajakoski U20 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-31. Команда ХЯС (20), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 19-3. Команда FC Vaajakoski U20 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. ХЯС (20) забивает 2, пропускает 0.