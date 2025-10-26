Смотреть онлайн Гремио - ФК Жувентуде 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Гремио — ФК Жувентуде, 30 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Гремио. Судить этот матч будет Alex Gomes Stefano.
Превью матча Гремио — ФК Жувентуде
Команда Гремио в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-12. Команда ФК Жувентуде, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-13. Команда Гремио в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Жувентуде забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды ФК Жувентуде, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Alex Gomes Stefano (Бразилия).
За последние 19 матчей судья показал 102 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 7 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 26% (5 из 19 матчей) Alex Gomes Stefano назначал пенальти