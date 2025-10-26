Превью матча Гремио — ФК Жувентуде

Команда Гремио в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-12. Команда ФК Жувентуде, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-13. Команда Гремио в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Жувентуде забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды ФК Жувентуде, в том матче победу одержали гостьи.