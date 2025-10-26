Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Гремио - ФК Жувентуде 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: ГремиоФК Жувентуде, 30 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Гремио. Судить этот матч будет Alex Gomes Stefano.

МСК, 30 тур, Стадион: Арена Гремио
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Гремио
Карлос Винисиус 35'
Карлос Винисиус 48'
Карлос Винисиус 67'
Завершен
3 : 1
26 октября 2025
ФК Жувентуде
Formiga 79'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Карлос Винисиус icon
35'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,7
Карлос Винисиус icon
48'
Карлос Винисиус icon
67'
Formiga - Juventude icon
79'
Матч закончился со счётом 3:1 : 3,7
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Гремио - Угловой
20'
Угловой
Гремио - Угловой
35'
Карлос Винисиус - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 3,7
48'
Карлос Винисиус - 2-ой Гол забит с передачи Фрэнсис Амузу
51'
Угловой
Гремио - Угловой
57'
Угловой
Juventude - Угловой
61'
Угловой
Juventude - Угловой
67'
Карлос Винисиус - 3-ий Гол забит с передачи Alysson Edward Franco da Rocha
76'
Угловой
Гремио - Угловой
79'
Formiga - 4-ый Гол
90+3'
Угловой
Juventude - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 3,7

Превью матча Гремио — ФК Жувентуде

Команда Гремио в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-12. Команда ФК Жувентуде, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-13. Команда Гремио в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Жувентуде забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды ФК Жувентуде, в том матче победу одержали гостьи.

Гремио Гремио
1
Бразилия
Tiago Volpi
2
Бразилия
Joao Lucas
19
Перу
Erick Noriega
4
Аргентина
Каннеманн
23
Бразилия
Marlon
29
Бразилия
Артур
6
Колумбия
Густаво Куэльяр
47
Бразилия
Alysson Edward Franco da Rocha
8
Бразилия
Эденилсон
9
Бельгия
Фрэнсис Амузу
95
Бразилия
Карлос Винисиус
Тренер
Бразилия
Мано Менезес
ФК Жувентуде ФК Жувентуде
13
Бразилия
Жандрей
3
Бразилия
Luan
34
Бразилия
Rodrigo Sam
4
Венесуэла
Вилькер Анхель Ромеро
32
Бразилия
Igor Formiga
95
Бразилия
Caique
72
Бразилия
Daniel Nascimento Peixoto dos Santos
22
Бразилия
Марсело Эрмес
10
Бразилия
Нене
99
Бразилия
Rafael Bilu
19
Бразилия
Gabriel Bill
Тренер
Бразилия
Тьяго Карпини Барбоза

История последних встреч

Гремио
Гремио
ФК Жувентуде
Гремио
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
01.06.2025
ФК Жувентуде
ФК Жувентуде
0:2
Гремио
Гремио
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гремио Гремио
51%
ФК Жувентуде ФК Жувентуде
49%
Атаки
81
91
Угловые
4
3
Фолы
9
21
Удары (всего)
9
3
Удары мимо ворот
13
5
Удары в створ ворот
7
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Alex Gomes Stefano (Бразилия).

икон Карточки

За последние 19 матчей судья показал 102 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 7 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 26% (5 из 19 матчей) Alex Gomes Stefano назначал пенальти

Игры 30 тур
27.10.2025
Палмейрас
0:0
Крузейро
Завершен
27.10.2025
Брагантино
0:3
Васко да Гама
Завершен
26.10.2025
Гремио
3:1
ФК Жувентуде
Завершен
26.10.2025
Ботафого
2:2
Сантос
Завершен
26.10.2025
Спорт Ресифи
1:2
Мирассол СП
Завершен
25.10.2025
Флуминенсе
1:0
Интернаcьонал
Завершен
25.10.2025
Витория
0:1
Коринтианс
Завершен
25.10.2025
Атлетико Минейро
1:0
Сеара
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Тренто Тренто
Хемниц 99 Хемниц 99
18 Ноября
22:00
Испания Испания
Турция Турция
18 Ноября
22:45
Берн Берн
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
18 Ноября
21:45
АЗС Ольштын АЗС Ольштын
Варта Заверце Варта Заверце
18 Ноября
22:00
Саут Шилдс Саут Шилдс
Оксфорд Сити Оксфорд Сити
18 Ноября
22:45
Уэстон-сьюпер-Мэр Уэстон-сьюпер-Мэр
Эббсфлит Юнайтед Эббсфлит Юнайтед
18 Ноября
22:45
Слау Таун Слау Таун
Фарнборо Фарнборо
18 Ноября
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA