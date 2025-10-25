Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Флуминенсе - Интернаcьонал 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии по футболу. Серия A: ФлуминенсеИнтернаcьонал, 30 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана. Судить этот матч будет Рафаэл Клаус.

МСК, 30 тур, Стадион: Маракана
Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A
Флуминенсе
Samuel Xavier 61'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Интернаcьонал
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Samuel Xavier icon
61'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
3'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
30'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
30'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
37'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Интернаcьонал - Угловой
55'
Угловой
Интернаcьонал - Угловой
61'
Samuel Xavier - 1-ый Гол забит с передачи John Kennedy
76'
Угловой
Интернаcьонал - Угловой
90+4'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Флуминенсе — Интернаcьонал

Команда Флуминенсе в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-9. Команда Интернаcьонал, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-16. Команда Флуминенсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Интернаcьонал забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 августа 2025 на поле команды Флуминенсе, в том матче сыграли вничью.

Флуминенсе Флуминенсе
1
Бразилия
Фабио
2
Бразилия
Samuel Xavier
3
Бразилия
Тьяго Силва
22
Аргентина
Juan Pablo Freytes
6
Бразилия
Rene
8
Бразилия
Matheus Martinelli
90
Колумбия
Kevin Serna
35
Бразилия
Hercules Pereira Do Nascimento
32
Аргентина
Лусиано Акоста
17
Уругвай
Agustin Canobbio
9
Бразилия
Эверальдо
Тренер
Аргентина
Луис Зубелдиа
Интернаcьонал Интернаcьонал
1
Уругвай
Серхио Роше
35
Braian Nahuel Aguirre
25
Аргентина
Габриэль Меркадо
4
Бразилия
Vitao
26
Аргентина
Alexandro Ezequiel Bernabei
15
Бразилия
Bruno Gomes
29
Бразилия
Тьяго Майя
28
Бразилия
Vitinho
10
Бразилия
Алан Патрик
14
Уругвай
Alan Jesus Rodriguez Guaglianoni
19
Колумбия
Рафаэль Борре
Тренер
Аргентина
Рамон Диас

История последних встреч

Флуминенсе
Флуминенсе
Интернаcьонал
Флуминенсе
2 побед
1 ничья
0 побед
67%
33%
0%
07.08.2025
Флуминенсе
Флуминенсе
1:1
Интернаcьонал
Интернаcьонал
Обзор
31.07.2025
Интернаcьонал
Интернаcьонал
1:2
Флуминенсе
Флуминенсе
Обзор
02.06.2025
Интернаcьонал
Интернаcьонал
0:2
Флуминенсе
Флуминенсе
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Флуминенсе Флуминенсе
59%
Интернаcьонал Интернаcьонал
41%
Атаки
117
78
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
14
7
Удары в створ ворот
7
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Рафаэл Клаус (Бразилия).

икон Карточки

За последние 20 матчей судья показал 76 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 24% (5 из 21 матчей) Рафаэл Клаус назначал пенальти

Игры 30 тур
27.10.2025
Палмейрас
0:0
Крузейро
Завершен
27.10.2025
Брагантино
0:3
Васко да Гама
Завершен
26.10.2025
Гремио
3:1
ФК Жувентуде
Завершен
26.10.2025
Ботафого
2:2
Сантос
Завершен
26.10.2025
Спорт Ресифи
1:2
Мирассол СП
Завершен
25.10.2025
Флуминенсе
1:0
Интернаcьонал
Завершен
25.10.2025
Витория
0:1
Коринтианс
Завершен
25.10.2025
Атлетико Минейро
1:0
Сеара
Завершен
Комментарии к матчу
