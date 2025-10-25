Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A : Флуминенсе — Интернаcьонал , 30 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана . Судить этот матч будет Рафаэл Клаус .

Превью матча Флуминенсе — Интернаcьонал

Команда Флуминенсе в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-9. Команда Интернаcьонал, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-16. Команда Флуминенсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Интернаcьонал забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 августа 2025 на поле команды Флуминенсе, в том матче сыграли вничью.