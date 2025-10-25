Смотреть онлайн Флуминенсе - Интернаcьонал 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии по футболу. Серия A: Флуминенсе — Интернаcьонал, 30 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана. Судить этот матч будет Рафаэл Клаус.
Превью матча Флуминенсе — Интернаcьонал
Команда Флуминенсе в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-9. Команда Интернаcьонал, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-16. Команда Флуминенсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Интернаcьонал забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 августа 2025 на поле команды Флуминенсе, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Рафаэл Клаус (Бразилия).
За последние 20 матчей судья показал 76 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 24% (5 из 21 матчей) Рафаэл Клаус назначал пенальти