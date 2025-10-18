Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Paraguay Tercera Division : CS Limpeno — Спортиво Итено . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча CS Limpeno — Спортиво Итено

Команда CS Limpeno в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-18. Команда Спортиво Итено, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-16. Команда CS Limpeno в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Спортиво Итено забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июня 2025 на поле команды Спортиво Итено, в том матче сыграли вничью.