18.10.2025

Смотреть онлайн CS Limpeno - Спортиво Итено 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Paraguay Tercera Division: CS LimpenoСпортиво Итено . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Paraguay Tercera Division
CS Limpeno
Завершен
1 : 3
18 октября 2025
Спортиво Итено
4'
61'
86'
90+5'
Club Sportivo Limpeno icon
4'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
Спортиво Итено icon
61'
Спортиво Итено icon
86'
Спортиво Итено icon
90+5'
Матч закончился со счётом 1:3 : 2,2
Текстовая трансляция
4'
Club Sportivo Limpeno - 1-ый Гол
8'
Угловой
Club Sportivo Limpeno - Угловой
18'
Угловой
Спортиво Итено - Угловой
22'
Угловой
Club Sportivo Limpeno - Угловой
22'
Угловой
Club Sportivo Limpeno - Угловой
31'
Угловой
Club Sportivo Limpeno - Угловой
45+2'
Угловой
Спортиво Итено - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
55'
Угловой
Спортиво Итено - Угловой
56'
Угловой
Спортиво Итено - Угловой
61'
Спортиво Итено - 2-ой Гол
72'
Угловой
Club Sportivo Limpeno - Угловой
78'
Угловой
Club Sportivo Limpeno - Угловой
82'
Угловой
Club Sportivo Limpeno - Угловой
86'
Спортиво Итено - 3-ий Гол
90+5'
Спортиво Итено - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3 : 2,2

Превью матча CS Limpeno — Спортиво Итено

Команда CS Limpeno в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-18. Команда Спортиво Итено, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-16. Команда CS Limpeno в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Спортиво Итено забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июня 2025 на поле команды Спортиво Итено, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

CS Limpeno
CS Limpeno
Спортиво Итено
CS Limpeno
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
29.06.2025
Спортиво Итено
Спортиво Итено
0:0
CS Limpeno
CS Limpeno
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
CS Limpeno CS Limpeno
55%
Спортиво Итено Спортиво Итено
45%
Атаки
115
87
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
5
6
Комментарии к матчу
