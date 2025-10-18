Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн 3 de Febrero FBC - Атлетико Колегиалес 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Paraguay Tercera Division: 3 de Febrero FBCАтлетико Колегиалес . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Paraguay Tercera Division
3 de Febrero FBC
71'
Завершен
1 : 2
18 октября 2025
Атлетико Колегиалес
24'
67'
Атлетико Колегиалес icon
24'
Счет после первого тайма 0:1
Атлетико Колегиалес icon
67'
3 de Febrero FBC icon
71'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Атлетико Колегиалес - Угловой
18'
Угловой
3 de Febrero FBC - Угловой
22'
Угловой
3 de Febrero FBC - Угловой
24'
Атлетико Колегиалес - 1-ый Гол
30'
Угловой
3 de Febrero FBC - Угловой
33'
Угловой
Атлетико Колегиалес - Угловой
33'
Угловой
Атлетико Колегиалес - Угловой
36'
Угловой
3 de Febrero FBC - Угловой
45'
Угловой
3 de Febrero FBC - Угловой
45+1'
Угловой
3 de Febrero FBC - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
58'
Угловой
Атлетико Колегиалес - Угловой
63'
Угловой
Атлетико Колегиалес - Угловой
67'
Атлетико Колегиалес - 2-ой Гол
69'
Угловой
Атлетико Колегиалес - Угловой
71'
3 de Febrero FBC - 3-ий Гол
86'
Угловой
3 de Febrero FBC - Угловой
90+4'
Угловой
3 de Febrero FBC - Угловой
90+4'
Угловой
3 de Febrero FBC - Угловой
90+5'
Угловой
3 de Febrero FBC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча 3 de Febrero FBC — Атлетико Колегиалес

Команда 3 de Febrero FBC в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 6-16. Команда Атлетико Колегиалес, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-16. Команда 3 de Febrero FBC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Атлетико Колегиалес забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июня 2025 на поле команды Атлетико Колегиалес, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

3 de Febrero FBC
3 de Febrero FBC
Атлетико Колегиалес
3 de Febrero FBC
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
29.06.2025
Атлетико Колегиалес
Атлетико Колегиалес
2:1
3 de Febrero FBC
3 de Febrero FBC
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
3 de Febrero FBC 3 de Febrero FBC
63%
Атлетико Колегиалес Атлетико Колегиалес
37%
Атаки
136
106
Угловые
10
6
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу
