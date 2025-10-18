Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Paraguay Tercera Division : 3 de Febrero FBC — Атлетико Колегиалес . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча 3 de Febrero FBC — Атлетико Колегиалес

Команда 3 de Febrero FBC в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 6-16. Команда Атлетико Колегиалес, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-16. Команда 3 de Febrero FBC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Атлетико Колегиалес забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июня 2025 на поле команды Атлетико Колегиалес, в том матче победу одержали хозяева.