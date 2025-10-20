Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Клуб Mercedes - Атлас 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера С Метрополитана: Клуб MercedesАтлас, Раунд 2 . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Liga Mercedina.

МСК, Раунд 2, Стадион: Estadio Liga Mercedina
Аргентина - Примера С Метрополитана
Клуб Mercedes
30'
Завершен
1 : 1
20 октября 2025
Атлас
79'
Смотреть онлайн
Клуб Mercedes icon
30'
Счет после первого тайма 1:0 : 4,1
Атлас icon
79'
Матч закончился со счётом 1:1 : 4,1
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Клуб Mercedes - Угловой
15'
Угловой
Клуб Mercedes - Угловой
21'
Угловой
Атлас - Угловой
26'
Угловой
Атлас - Угловой
28'
Угловой
Атлас - Угловой
30'
Клуб Mercedes - 1-ый Гол
34'
Угловой
Атлас - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 4,1
49'
Угловой
Атлас - Угловой
50'
Угловой
Клуб Mercedes - Угловой
61'
Угловой
Клуб Mercedes - Угловой
71'
Угловой
Атлас - Угловой
75'
Угловой
Атлас - Угловой
76'
Угловой
Атлас - Угловой
79'
Атлас - 2-ой Гол
90+3'
Угловой
Атлас - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 4,1

Превью матча Клуб Mercedes — Атлас

Команда Клуб Mercedes в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-11. Команда Атлас, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-15. Команда Клуб Mercedes в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлас забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 октября 2025 на поле команды Атлас, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Клуб Mercedes
Клуб Mercedes
Атлас
Клуб Mercedes
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
13.10.2025
Атлас
Атлас
1:2
Клуб Mercedes
Клуб Mercedes
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Клуб Mercedes Клуб Mercedes
50%
Атлас Атлас
50%
Атаки
0
0
Угловые
4
9
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
1
Игры Раунд 2
20.10.2025
Клуб Mercedes
1:1
Атлас
Завершен
19.10.2025
Клайполе
1:1
Кануэлас
Завершен
18.10.2025
Центро Эспаньол
4:2
Юпанки
Завершен
Комментарии к матчу
