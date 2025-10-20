Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера С Метрополитана : Клуб Mercedes — Атлас , Раунд 2 . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Liga Mercedina .

Превью матча Клуб Mercedes — Атлас

Команда Клуб Mercedes в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-11. Команда Атлас, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-15. Команда Клуб Mercedes в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлас забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 октября 2025 на поле команды Атлас, в том матче победу одержали гостьи.