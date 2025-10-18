Смотреть онлайн Al Orthodoxi (W) - Nashama Al-Mustaqbal (W) 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Jordan First Division Women: Al Orthodoxi (W) — Nashama Al-Mustaqbal (W) . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча Al Orthodoxi (W) — Nashama Al-Mustaqbal (W)
Команда Al Orthodoxi (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-1.