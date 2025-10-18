Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Al Orthodoxi (W) - Nashama Al-Mustaqbal (W) 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Jordan First Division Women: Al Orthodoxi (W)Nashama Al-Mustaqbal (W) . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК
Jordan First Division Women
Al Orthodoxi (W)
14'
27'
Завершен
2 : 2
18 октября 2025
Nashama Al-Mustaqbal (W)
64'
65'
Смотреть онлайн
Al Orthodoxi (W) icon
14'
Al Orthodoxi (W) icon
27'
Счет после первого тайма 2:0
Nashama Al-Mustaqbal (W) icon
64'
Nashama Al-Mustaqbal (W) icon
65'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Nashama Al-Mustaqbal (W) - Угловой
13'
Угловой
Nashama Al-Mustaqbal (W) - Угловой
14'
Al Orthodoxi (W) - 1-ый Гол
27'
Al Orthodoxi (W) - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
62'
Угловой
Al Orthodoxi (W) - Угловой
64'
Nashama Al-Mustaqbal (W) - 3-ий Гол
65'
Nashama Al-Mustaqbal (W) - 4-ый Гол
73'
Угловой
Al Orthodoxi (W) - Угловой
78'
Угловой
Nashama Al-Mustaqbal (W) - Угловой
83'
Угловой
Al Orthodoxi (W) - Угловой
90'
Угловой
Nashama Al-Mustaqbal (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Al Orthodoxi (W) — Nashama Al-Mustaqbal (W)

Команда Al Orthodoxi (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-1.

Статистика матча

Атаки
70
71
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
2
2
