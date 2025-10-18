Смотреть онлайн Хапоэль Ашкелон - Маккаби Ирони Сдерот 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Израиль — Чемпионат Израиля - Лига Бет - Юг: Хапоэль Ашкелон — Маккаби Ирони Сдерот . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени .
Превью матча Хапоэль Ашкелон — Маккаби Ирони Сдерот
Команда Хапоэль Ашкелон в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-4. Команда Маккаби Ирони Сдерот, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-4. Команда Хапоэль Ашкелон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Маккаби Ирони Сдерот забивает 1, пропускает 0.