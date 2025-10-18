Превью матча Хапоэль Ашкелон — Маккаби Ирони Сдерот

Команда Хапоэль Ашкелон в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-4. Команда Маккаби Ирони Сдерот, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-4. Команда Хапоэль Ашкелон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Маккаби Ирони Сдерот забивает 1, пропускает 0.