25.10.2025

Смотреть онлайн Аль-Кува Аль-Джавия - Al Gharraf 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИракИрак: Старс Лиг: Аль-Кува Аль-ДжавияAl Gharraf, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Saoud bin Abdulrahman Stadium.

МСК, 5 тур, Стадион: Saoud bin Abdulrahman Stadium
Ирак: Старс Лиг
Аль-Кува Аль-Джавия
45+2'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Al Gharraf
48'
Смотреть онлайн
Аль-Кува Аль-Джавия icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
Al Gharraf icon
48'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,1
Текстовая трансляция
22'
Угловой
Аль-Кува Аль-Джавия - Угловой
22'
Угловой
Аль-Кува Аль-Джавия - Угловой
27'
Угловой
Аль-Кува Аль-Джавия - Угловой
37'
Угловой
Аль-Кува Аль-Джавия - Угловой
45+2'
Аль-Кува Аль-Джавия - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
48'
Al Gharraf - 2-ой Гол
61'
Угловой
Al Gharraf - Угловой
87'
Угловой
Аль-Кува Аль-Джавия - Угловой
90+1'
Угловой
Аль-Кува Аль-Джавия - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,1

Превью матча Аль-Кува Аль-Джавия — Al Gharraf

Команда Аль-Кува Аль-Джавия в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-13. Команда Al Gharraf, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-1. Команда Аль-Кува Аль-Джавия в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Al Gharraf забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
69
64
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
1
1
Игры 5 тур
27.10.2025
Эль-Касим
0:2
Аль-Завра
Завершен
27.10.2025
Нафт Майсан
1:2
Аль-Карх
Завершен
26.10.2025
Захо
-:-
Мосул ФК
Отменен
26.10.2025
Аль-Наджаф
-:-
Аль Талаба
Отменен
26.10.2025
Аль-Нафт
3:0
Amanat Baghdad
Завершен
26.10.2025
Diyala FC
0:0
Эль-Мина
Завершен
25.10.2025
Аль-Кува Аль-Джавия
1:1
Al Gharraf
Завершен
25.10.2025
Новруз Сулеймания
0:2
Духок
Завершен
24.10.2025
Эрбиль
1:0
Шорта
Завершен
Рейтинг UEFA