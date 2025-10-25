Превью матча Аль-Кува Аль-Джавия — Al Gharraf

Команда Аль-Кува Аль-Джавия в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-13. Команда Al Gharraf, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-1. Команда Аль-Кува Аль-Джавия в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Al Gharraf забивает 0, пропускает 0.