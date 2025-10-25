Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Новруз Сулеймания - Духок 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИракИрак: Старс Лиг: Новруз СулейманияДухок, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Ирак: Старс Лиг
Новруз Сулеймания
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Духок
32'
56'
Смотреть онлайн
Духок icon
32'
Счет после первого тайма 0:1
Духок icon
56'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Newroz SC - Угловой
9'
Угловой
Newroz SC - Угловой
32'
Духок - 1-ый Гол
35'
Угловой
Духок - Угловой
44'
Угловой
Newroz SC - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
Угловой
Newroz SC - Угловой
49'
Угловой
Newroz SC - Угловой
56'
Духок - 2-ой Гол
66'
Угловой
Newroz SC - Угловой
69'
Угловой
Newroz SC - Угловой
77'
Угловой
Newroz SC - Угловой
90+5'
Угловой
Духок - Угловой
90+9'
Угловой
Newroz SC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Новруз Сулеймания — Духок

Команда Новруз Сулеймания в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-6. Команда Духок, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 16-19. Команда Новруз Сулеймания в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Духок забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июня 2025 на поле команды Духок, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Новруз Сулеймания
Новруз Сулеймания
Духок
Новруз Сулеймания
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
29.06.2025
Духок
Духок
1:4
Новруз Сулеймания
Новруз Сулеймания
Обзор

Статистика матча

Атаки
57
53
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
0
2
Игры 5 тур
27.10.2025
Эль-Касим
0:2
Аль-Завра
Завершен
27.10.2025
Нафт Майсан
1:2
Аль-Карх
Завершен
26.10.2025
Захо
-:-
Мосул ФК
Отменен
26.10.2025
Аль-Наджаф
-:-
Аль Талаба
Отменен
26.10.2025
Аль-Нафт
3:0
Amanat Baghdad
Завершен
26.10.2025
Diyala FC
0:0
Эль-Мина
Завершен
25.10.2025
Аль-Кува Аль-Джавия
1:1
Al Gharraf
Завершен
25.10.2025
Новруз Сулеймания
0:2
Духок
Завершен
24.10.2025
Эрбиль
1:0
Шорта
Завершен
Комментарии к матчу
