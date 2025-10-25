Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирак — Ирак: Старс Лиг : Новруз Сулеймания — Духок , 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

Превью матча Новруз Сулеймания — Духок

Команда Новруз Сулеймания в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-6. Команда Духок, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 16-19. Команда Новруз Сулеймания в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Духок забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 июня 2025 на поле команды Духок, в том матче победу одержали гостьи.