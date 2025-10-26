Смотреть онлайн Аль-Нафт - Amanat Baghdad 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирак — Ирак: Старс Лиг: Аль-Нафт — Amanat Baghdad, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Аль-Нафт — Amanat Baghdad
Команда Аль-Нафт в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-12. Команда Amanat Baghdad, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-8. Команда Аль-Нафт в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Amanat Baghdad забивает 1, пропускает 1.