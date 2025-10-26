Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Аль-Нафт - Amanat Baghdad 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИракИрак: Старс Лиг: Аль-НафтAmanat Baghdad, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Ирак: Старс Лиг
Аль-Нафт
45'
53'
57'
Завершен
3 : 0
26 октября 2025
Amanat Baghdad
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Аль-Нафт icon
45'
Счет после первого тайма 1:0
Аль-Нафт icon
53'
Аль-Нафт icon
57'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Аль-Нафт - Угловой
34'
Угловой
Amanat Baghdad - Угловой
41'
Угловой
Аль-Нафт - Угловой
45'
Аль-Нафт - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
52'
Угловой
Аль-Нафт - Угловой
53'
Аль-Нафт - 2-ой Гол
57'
Аль-Нафт - 3-ий Гол
69'
Угловой
Amanat Baghdad - Угловой
72'
Угловой
Аль-Нафт - Угловой
77'
Угловой
Amanat Baghdad - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Аль-Нафт — Amanat Baghdad

Команда Аль-Нафт в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-12. Команда Amanat Baghdad, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-8. Команда Аль-Нафт в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Amanat Baghdad забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
87
76
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
7
11
Удары в створ ворот
8
4
Игры 5 тур
27.10.2025
Эль-Касим
0:2
Аль-Завра
Завершен
27.10.2025
Нафт Майсан
1:2
Аль-Карх
Завершен
26.10.2025
Захо
-:-
Мосул ФК
Отменен
26.10.2025
Аль-Наджаф
-:-
Аль Талаба
Отменен
26.10.2025
Аль-Нафт
3:0
Amanat Baghdad
Завершен
26.10.2025
Diyala FC
0:0
Эль-Мина
Завершен
25.10.2025
Аль-Кува Аль-Джавия
1:1
Al Gharraf
Завершен
25.10.2025
Новруз Сулеймания
0:2
Духок
Завершен
24.10.2025
Эрбиль
1:0
Шорта
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA