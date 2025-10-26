Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Diyala FC - Эль-Мина 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИракИрак: Старс Лиг: Diyala FCЭль-Мина, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Ирак: Старс Лиг
Diyala FC
Завершен
0 : 0
26 октября 2025
Эль-Мина
Превью матча Diyala FC — Эль-Мина

Команда Diyala FC в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-10. Команда Эль-Мина, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-17. Команда Diyala FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эль-Мина забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июля 2025 на поле команды Эль-Мина, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Diyala FC
Diyala FC
Эль-Мина
Diyala FC
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
02.07.2025
Эль-Мина
Эль-Мина
3:0
Diyala FC
Diyala FC
Обзор
Игры 5 тур
27.10.2025
Эль-Касим
0:2
Аль-Завра
Завершен
27.10.2025
Нафт Майсан
1:2
Аль-Карх
Завершен
26.10.2025
Захо
-:-
Мосул ФК
Отменен
26.10.2025
Аль-Наджаф
-:-
Аль Талаба
Отменен
26.10.2025
Аль-Нафт
3:0
Amanat Baghdad
Завершен
26.10.2025
Diyala FC
0:0
Эль-Мина
Завершен
25.10.2025
Аль-Кува Аль-Джавия
1:1
Al Gharraf
Завершен
25.10.2025
Новруз Сулеймания
0:2
Духок
Завершен
24.10.2025
Эрбиль
1:0
Шорта
Завершен
Комментарии к матчу
