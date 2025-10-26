Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирак — Ирак: Старс Лиг : Diyala FC — Эль-Мина , 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

Превью матча Diyala FC — Эль-Мина

Команда Diyala FC в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-10. Команда Эль-Мина, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-17. Команда Diyala FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эль-Мина забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июля 2025 на поле команды Эль-Мина, в том матче победу одержали хозяева.