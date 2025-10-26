Смотреть онлайн Захо - Мосул ФК 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирак — Ирак: Старс Лиг: Захо — Мосул ФК, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Превью матча Захо — Мосул ФК
Команда Захо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-12. Команда Мосул ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-3. Команда Захо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мосул ФК забивает 1, пропускает 0.