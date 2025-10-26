Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Захо - Мосул ФК 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИракИрак: Старс Лиг: ЗахоМосул ФК, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Ирак: Старс Лиг
Захо
Отменен
- : -
26 октября 2025
Мосул ФК
Превью матча Захо — Мосул ФК

Команда Захо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 13-12. Команда Мосул ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-3. Команда Захо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мосул ФК забивает 1, пропускает 0.

Игры 5 тур
27.10.2025
Эль-Касим
0:2
Аль-Завра
Завершен
27.10.2025
Нафт Майсан
1:2
Аль-Карх
Завершен
26.10.2025
Захо
-:-
Мосул ФК
Отменен
26.10.2025
Аль-Наджаф
-:-
Аль Талаба
Отменен
26.10.2025
Аль-Нафт
3:0
Amanat Baghdad
Завершен
26.10.2025
Diyala FC
0:0
Эль-Мина
Завершен
25.10.2025
Аль-Кува Аль-Джавия
1:1
Al Gharraf
Завершен
25.10.2025
Новруз Сулеймания
0:2
Духок
Завершен
24.10.2025
Эрбиль
1:0
Шорта
Завершен
Комментарии к матчу
