Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирак — Ирак: Старс Лиг : Аль-Наджаф — Аль Талаба , 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

Превью матча Аль-Наджаф — Аль Талаба

Команда Аль-Наджаф в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-17. Команда Аль Талаба, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-9. Команда Аль-Наджаф в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Аль Талаба забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 июля 2025 на поле команды Аль-Наджаф, в том матче победу одержали хозяева.