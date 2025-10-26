Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Аль-Наджаф - Аль Талаба 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИракИрак: Старс Лиг: Аль-НаджафАль Талаба, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК, 5 тур
Ирак: Старс Лиг
Аль-Наджаф
Отменен
- : -
26 октября 2025
Аль Талаба
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Аль-Наджаф — Аль Талаба

Команда Аль-Наджаф в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-17. Команда Аль Талаба, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-9. Команда Аль-Наджаф в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Аль Талаба забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 июля 2025 на поле команды Аль-Наджаф, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Аль-Наджаф
Аль-Наджаф
Аль Талаба
Аль-Наджаф
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
03.07.2025
Аль-Наджаф
Аль-Наджаф
2:0
Аль Талаба
Аль Талаба
Обзор
Игры 5 тур
27.10.2025
Эль-Касим
0:2
Аль-Завра
Завершен
27.10.2025
Нафт Майсан
1:2
Аль-Карх
Завершен
26.10.2025
Захо
-:-
Мосул ФК
Отменен
26.10.2025
Аль-Наджаф
-:-
Аль Талаба
Отменен
26.10.2025
Аль-Нафт
3:0
Amanat Baghdad
Завершен
26.10.2025
Diyala FC
0:0
Эль-Мина
Завершен
25.10.2025
Аль-Кува Аль-Джавия
1:1
Al Gharraf
Завершен
25.10.2025
Новруз Сулеймания
0:2
Духок
Завершен
24.10.2025
Эрбиль
1:0
Шорта
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Ноября
19:00
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
ХК Сочи ХК Сочи
Барыс Барыс
17 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
OG OG
17 Ноября
19:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
Peru Rejects Peru Rejects
17 Ноября
19:00
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
Team Cobra Team Cobra
17 Ноября
20:00
Барс Барс
СКА-Нева СКА-Нева
17 Ноября
18:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
17 Ноября
19:00
Сэдэвита Олимпия Сэдэвита Олимпия
Црвена Звезда Црвена Звезда
17 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA