18.10.2025

Смотреть онлайн ФК Харабакоа - Универсидад О энд М 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская РеспубликаЧемпионат Доминиканской Республики по футболу. ЛДФ: ФК ХарабакоаУниверсидад О энд М . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Доминиканской Республики по футболу. ЛДФ
ФК Харабакоа
6'
Завершен
1 : 3
18 октября 2025
Универсидад О энд М
25'
90+2'
90+4'
ФК Харабакоа icon
6'
Универсидад О энд М icon
25'
Счет после первого тайма 1:1
Универсидад О энд М icon
90+2'
Универсидад О энд М icon
90+4'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Универсидад О энд М - Угловой
6'
ФК Харабакоа - 1-ый Гол
17'
Угловой
Универсидад О энд М - Угловой
23'
Угловой
Универсидад О энд М - Угловой
24'
Угловой
Универсидад О энд М - Угловой
25'
Универсидад О энд М - 2-ой Гол
30'
Угловой
ФК Харабакоа - Угловой
33'
Угловой
ФК Харабакоа - Угловой
40'
Угловой
Универсидад О энд М - Угловой
41'
Угловой
Универсидад О энд М - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
49'
Угловой
Универсидад О энд М - Угловой
49'
Угловой
Универсидад О энд М - Угловой
50'
Угловой
ФК Харабакоа - Угловой
55'
Угловой
ФК Харабакоа - Угловой
87'
Угловой
Универсидад О энд М - Угловой
90'
Угловой
Универсидад О энд М - Угловой
90+2'
Универсидад О энд М - 3-ий Гол
90+4'
Универсидад О энд М - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча ФК Харабакоа — Универсидад О энд М

Команда ФК Харабакоа в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-8. Команда Универсидад О энд М, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-16. Команда ФК Харабакоа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Универсидад О энд М забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Универсидад О энд М, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ФК Харабакоа
ФК Харабакоа
Универсидад О энд М
ФК Харабакоа
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.08.2025
Универсидад О энд М
Универсидад О энд М
2:1
ФК Харабакоа
ФК Харабакоа
Обзор

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
4
10
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
3
Комментарии к матчу
