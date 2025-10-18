Превью матча ФК Харабакоа — Универсидад О энд М

Команда ФК Харабакоа в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-8. Команда Универсидад О энд М, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-16. Команда ФК Харабакоа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Универсидад О энд М забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Универсидад О энд М, в том матче победу одержали хозяева.