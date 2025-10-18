Превью матча Делфинес Дел Есте — Атлантико

Команда Делфинес Дел Есте в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-8. Команда Атлантико, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-8. Команда Делфинес Дел Есте в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлантико забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Атлантико, в том матче сыграли вничью.