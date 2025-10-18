Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.10.2025

Смотреть онлайн Делфинес Дел Есте - Атлантико 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Доминиканская РеспубликаЧемпионат Доминиканской Республики по футболу. ЛДФ: Делфинес Дел ЕстеАтлантико . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Доминиканской Республики по футболу. ЛДФ
Делфинес Дел Есте
15'
43'
46'
Завершен
3 : 3
18 октября 2025
Атлантико
51'
83'
88'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Делфинес Дел Есте icon
15'
Делфинес Дел Есте icon
43'
Счет после первого тайма 2:0
Делфинес Дел Есте icon
46'
Атлантико FC icon
51'
Атлантико FC icon
83'
Атлантико FC icon
88'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Делфинес Дел Есте - Угловой
15'
Делфинес Дел Есте - 1-ый Гол
17'
Угловой
Атлантико FC - Угловой
17'
Угловой
Атлантико FC - Угловой
40'
Угловой
Делфинес Дел Есте - Угловой
43'
Делфинес Дел Есте - 2-ой Гол
45+3'
Угловой
Атлантико FC - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
46'
Делфинес Дел Есте - 3-ий Гол
51'
Атлантико FC - 4-ый Гол
68'
Угловой
Делфинес Дел Есте - Угловой
70'
Угловой
Атлантико FC - Угловой
74'
Угловой
Атлантико FC - Угловой
82'
Угловой
Атлантико FC - Угловой
83'
Атлантико FC - 5-ый Гол
88'
Атлантико FC - 6-ый Гол
90+2'
Угловой
Атлантико FC - Угловой
90+3'
Угловой
Делфинес Дел Есте - Угловой
90+4'
Угловой
Делфинес Дел Есте - Угловой
Матч закончился со счётом 3:3

Превью матча Делфинес Дел Есте — Атлантико

Команда Делфинес Дел Есте в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-8. Команда Атлантико, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-8. Команда Делфинес Дел Есте в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атлантико забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 августа 2025 на поле команды Атлантико, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Делфинес Дел Есте
Делфинес Дел Есте
Атлантико
Делфинес Дел Есте
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
09.08.2025
Атлантико
Атлантико
1:1
Делфинес Дел Есте
Делфинес Дел Есте
Обзор

Статистика матча

Угловые
5
7
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Team Spirit Team Spirit
17 Ноября
17:00
Локомотив Локомотив
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Ноября
19:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
ХК Челмет ХК Челмет
17 Ноября
13:00
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
ХК Сочи ХК Сочи
Барыс Барыс
17 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
OG OG
17 Ноября
20:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Tundra Esports Tundra Esports
Heroic Heroic
17 Ноября
14:00
Норильск Норильск
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
17 Ноября
15:00
Сибирь Сибирь
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
17 Ноября
15:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA