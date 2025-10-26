Превью матча Brasil de Farroupilha (W) — Gremio (W)

Команда Brasil de Farroupilha (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-4. Команда Gremio (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 30-6. Команда Brasil de Farroupilha (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Gremio (W) забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Gremio (W), в том матче победу одержали хозяева.