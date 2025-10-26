Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Brasil de Farroupilha (W) - Gremio (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЛига Гаучо Бразилия - Женщины: Brasil de Farroupilha (W)Gremio (W), 2 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio das Castanheiras.

МСК, 2 тур, Стадион: Estadio das Castanheiras
Лига Гаучо Бразилия - Женщины
Brasil de Farroupilha (W)
Завершен
0 : 0
26 октября 2025
Gremio (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Gremio (W) - Угловой
39'
Угловой
Gremio (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,4
62'
Угловой
Gremio (W) - Угловой
89'
Угловой
Brasil de Farroupilha (W) - Угловой
89'
Угловой
Brasil de Farroupilha (W) - Угловой
90+4'
Угловой
Brasil de Farroupilha (W) - Угловой
90+5'
Угловой
Brasil de Farroupilha (W) - Угловой

Превью матча Brasil de Farroupilha (W) — Gremio (W)

Команда Brasil de Farroupilha (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-4. Команда Gremio (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 30-6. Команда Brasil de Farroupilha (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Gremio (W) забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Gremio (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Brasil de Farroupilha (W)
Brasil de Farroupilha (W)
Gremio (W)
Brasil de Farroupilha (W)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.11.2025
Gremio (W)
Gremio (W)
1:0
Brasil de Farroupilha (W)
Brasil de Farroupilha (W)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Brasil de Farroupilha (W) Brasil de Farroupilha (W)
47%
Gremio (W) Gremio (W)
53%
Атаки
86
90
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
4
11
Удары в створ ворот
3
2
Игры 2 тур
01.11.2025
Gremio (W)
1:0
Brasil de Farroupilha (W)
Завершен
26.10.2025
Brasil de Farroupilha (W)
0:0
Gremio (W)
Завершен
09.08.2025
Интернасьонал (жен)
14:0
Фламенго Сан-Педро (жен)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
AK Барс AK Барс
ЦСКА ЦСКА
18 Ноября
19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Спартак
18 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
Адмирал Адмирал
18 Ноября
19:30
PARIVISION PARIVISION
BC.Game BC.Game
18 Ноября
21:00
Северсталь Северсталь
Динамо Минск Динамо Минск
18 Ноября
19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Парма Пермь Парма Пермь
18 Ноября
20:00
ХК Ростов ХК Ростов
Кристалл Кристалл
18 Ноября
19:00
Будучност Будучност
Ratiopharm Ulm Ratiopharm Ulm
18 Ноября
21:00
Академия хоккея им. Михайлова U20 Академия хоккея им. Михайлова U20
Red Machine U20 Red Machine U20
18 Ноября
19:00
Тренто Тренто
Хемниц 99 Хемниц 99
18 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA