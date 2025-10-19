Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион : Deportivo Miranda FC — Арагуа , 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

Превью матча Deportivo Miranda FC — Арагуа

Команда Deportivo Miranda FC в последних 10 матчах одержала 5 побед , 5 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 14-7. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Арагуа, в том матче сыграли вничью.