Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Deportivo Miranda FC - Арагуа 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион: Deportivo Miranda FCАрагуа, 3 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

МСК, 3 тур
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Сегунда дивизион
Deportivo Miranda FC
18'
65'
Завершен
2 : 1
19 октября 2025
Арагуа
47'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Deportivo Miranda FC icon
18'
Счет после первого тайма 1:0
Арагуа icon
47'
Deportivo Miranda FC icon
65'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
18'
Deportivo Miranda FC - 1-ый Гол
33'
Угловой
Арагуа - Угловой
41'
Угловой
Арагуа - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Арагуа - 2-ой Гол
52'
Угловой
Deportivo Miranda FC - Угловой
56'
Угловой
Deportivo Miranda FC - Угловой
56'
Угловой
Deportivo Miranda FC - Угловой
64'
Угловой
Deportivo Miranda FC - Угловой
65'
Deportivo Miranda FC - 3-ий Гол
71'
Угловой
Арагуа - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Deportivo Miranda FC — Арагуа

Команда Deportivo Miranda FC в последних 10 матчах одержала 5 побед , 5 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 14-7. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Арагуа, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Deportivo Miranda FC
Deportivo Miranda FC
Арагуа
Deportivo Miranda FC
2 побед
2 ничьих
0 побед
50%
50%
0%
12.10.2025
Арагуа
Арагуа
0:0
Deportivo Miranda FC
Deportivo Miranda FC
Обзор
20.07.2025
Deportivo Miranda FC
Deportivo Miranda FC
1:0
Арагуа
Арагуа
Обзор
02.07.2025
Арагуа
Арагуа
1:1
Deportivo Miranda FC
Deportivo Miranda FC
Обзор
11.06.2025
Deportivo Miranda FC
Deportivo Miranda FC
3:0
Арагуа
Арагуа
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Deportivo Miranda FC Deportivo Miranda FC
47%
Арагуа Арагуа
53%
Атаки
93
100
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
4
4
Игры 3 тур
19.10.2025
Deportivo Miranda FC
2:1
Арагуа
Завершен
19.10.2025
Трухильянос
0:0
Реал Фронтера
Завершен
19.10.2025
Barquisimeto
4:5
Титанес
Завершен
19.10.2025
Маритимо Ла Гуайра
1:1
ФК Динамо Пуэрто
Завершен
12.10.2025
Арагуа
0:0
Deportivo Miranda FC
Завершен
12.10.2025
Титанес
1:0
Barquisimeto
Завершен
11.10.2025
Реал Фронтера
0:1
Трухильянос
Завершен
11.10.2025
ФК Динамо Пуэрто
1:0
Маритимо Ла Гуайра
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
PARIVISION PARIVISION
18 Ноября
17:00
Трактор Трактор
Металлург Металлург
18 Ноября
17:00
AK Барс AK Барс
ЦСКА ЦСКА
18 Ноября
19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Спартак
18 Ноября
19:30
Лада Лада
Авангард Авангард
18 Ноября
18:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
18 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Адмирал Адмирал
18 Ноября
19:30
Автомобилист Автомобилист
Нефтехимик Нефтехимик
18 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
BC.Game BC.Game
18 Ноября
21:00
Северсталь Северсталь
Динамо Минск Динамо Минск
18 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA