18.10.2025

Смотреть онлайн Сан Карлос - Сакачиспас 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Метрополитана: Сан КарлосСакачиспас, 18 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Julio Humberto Grondona.

МСК, 18 тур, Стадион: Estadio Julio Humberto Grondona
Аргентина - Примера B Метрополитана
Сан Карлос
27'
Завершен
1 : 2
18 октября 2025
Сакачиспас
42'
66'
Смотреть онлайн
Сан Карлос icon
27'
Сакачиспас icon
42'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
Сакачиспас icon
66'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,3
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Сан Карлос - Угловой
10'
Угловой
Сакачиспас - Угловой
27'
Угловой
Сан Карлос - Угловой
27'
Сан Карлос - 1-ый Гол
34'
Угловой
Сан Карлос - Угловой
40'
Угловой
Сакачиспас - Угловой
42'
Сакачиспас - 2-ой Гол
45+1'
Угловой
Сан Карлос - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
49'
Угловой
Сакачиспас - Угловой
61'
Угловой
Сакачиспас - Угловой
65'
Угловой
Сан Карлос - Угловой
66'
Сакачиспас - 3-ий Гол
79'
Угловой
Сакачиспас - Угловой
81'
Угловой
Сан Карлос - Угловой
86'
Угловой
Сакачиспас - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,3

Превью матча Сан Карлос — Сакачиспас

Команда Сан Карлос в последних 10 матчах одержала 2 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-9. Команда Сакачиспас, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-9. Команда Сан Карлос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сакачиспас забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Сакачиспас, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Сан Карлос
Сан Карлос
Сакачиспас
Сан Карлос
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
31.05.2025
Сакачиспас
Сакачиспас
0:1
Сан Карлос
Сан Карлос
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сан Карлос Сан Карлос
45%
Сакачиспас Сакачиспас
55%
Атаки
139
161
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
2
4
Удары в створ ворот
4
3
Игры 18 тур
19.10.2025
УАИ Уркиса
0:1
Деп. Арменио
Завершен
19.10.2025
Реал Пилар
4:1
Сан Мартин
Завершен
18.10.2025
Мидланд
2:1
Линиерс
Отменен
18.10.2025
Сан Карлос
1:2
Сакачиспас
Завершен
18.10.2025
Акассусо
3:1
Атлетико Феникс
Завершен
18.10.2025
Док Суд
1:1
Мерло
Завершен
18.10.2025
Браун Де Адрог
1:1
Фландрия
Завершен
