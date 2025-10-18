Превью матча Сан Карлос — Сакачиспас

Команда Сан Карлос в последних 10 матчах одержала 2 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-9. Команда Сакачиспас, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-9. Команда Сан Карлос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сакачиспас забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Сакачиспас, в том матче победу одержали гостьи.