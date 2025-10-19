Превью матча Реал Пилар — Сан Мартин

Команда Реал Пилар в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-6. Команда Сан Мартин, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-8. Команда Реал Пилар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сан Мартин забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Сан Мартин, в том матче сыграли вничью.