19.10.2025

Смотреть онлайн Реал Пилар - Сан Мартин 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Метрополитана: Реал ПиларСан Мартин, 18 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Carlos Barraza.

МСК, 18 тур, Стадион: Estadio Carlos Barraza
Аргентина - Примера B Метрополитана
Реал Пилар
12'
28'
Завершен
4 : 1
19 октября 2025
Сан Мартин
Реал Пилар icon
12'
Реал Пилар icon
28'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Реал Пилар - Угловой
10'
Угловой
Реал Пилар - Угловой
12'
Реал Пилар - 1-ый Гол
26'
Угловой
Реал Пилар - Угловой
28'
Реал Пилар - 2-ой Гол
31'
Угловой
Сан Мартин - Угловой
32'
Угловой
Реал Пилар - Угловой
33'
Угловой
Реал Пилар - Угловой
37'
Угловой
Реал Пилар - Угловой
40'
Угловой
Сан Мартин - Угловой
44'
Угловой
Реал Пилар - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 2,2

Превью матча Реал Пилар — Сан Мартин

Команда Реал Пилар в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-6. Команда Сан Мартин, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-8. Команда Реал Пилар в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сан Мартин забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Сан Мартин, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Реал Пилар
Реал Пилар
Сан Мартин
Реал Пилар
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
31.05.2025
Сан Мартин
Сан Мартин
0:0
Реал Пилар
Реал Пилар
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Реал Пилар Реал Пилар
57%
Сан Мартин Сан Мартин
43%
Атаки
45
52
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
3
5
Игры 18 тур
19.10.2025
УАИ Уркиса
0:1
Деп. Арменио
Завершен
19.10.2025
Реал Пилар
4:1
Сан Мартин
Завершен
18.10.2025
Мидланд
2:1
Линиерс
Отменен
18.10.2025
Сан Карлос
1:2
Сакачиспас
Завершен
18.10.2025
Акассусо
3:1
Атлетико Феникс
Завершен
18.10.2025
Док Суд
1:1
Мерло
Завершен
18.10.2025
Браун Де Адрог
1:1
Фландрия
Завершен
