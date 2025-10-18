Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Акассусо - Атлетико Феникс 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Метрополитана: АкассусоАтлетико Феникс, 18 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio La Quema.

МСК, 18 тур, Стадион: Estadio La Quema
Аргентина - Примера B Метрополитана
Акассусо
11'
77'
90+1'
Завершен
3 : 1
18 октября 2025
Атлетико Феникс
89'
Смотреть онлайн
Акассусо icon
11'
Счет после первого тайма 1:0
Акассусо icon
77'
Атлетико Феникс icon
89'
Акассусо icon
90+1'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Акассусо - Угловой
6'
Угловой
Атлетико Феникс - Угловой
11'
Акассусо - 1-ый Гол
17'
Угловой
Акассусо - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
Акассусо - Угловой
49'
Угловой
Акассусо - Угловой
57'
Угловой
Акассусо - Угловой
71'
Угловой
Акассусо - Угловой
77'
Акассусо - 2-ой Гол
89'
Атлетико Феникс - 3-ий Гол
90+1'
Акассусо - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Акассусо — Атлетико Феникс

Команда Акассусо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-15. Команда Атлетико Феникс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-12. Команда Акассусо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Атлетико Феникс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Атлетико Феникс, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Акассусо
Акассусо
Атлетико Феникс
Акассусо
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
02.06.2025
Атлетико Феникс
Атлетико Феникс
0:0
Акассусо
Акассусо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Акассусо Акассусо
57%
Атлетико Феникс Атлетико Феникс
43%
Атаки
129
83
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
3
1
Игры 18 тур
19.10.2025
УАИ Уркиса
0:1
Деп. Арменио
Завершен
19.10.2025
Реал Пилар
4:1
Сан Мартин
Завершен
18.10.2025
Мидланд
2:1
Линиерс
Отменен
18.10.2025
Сан Карлос
1:2
Сакачиспас
Завершен
18.10.2025
Акассусо
3:1
Атлетико Феникс
Завершен
18.10.2025
Док Суд
1:1
Мерло
Завершен
18.10.2025
Браун Де Адрог
1:1
Фландрия
Завершен
