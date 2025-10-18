Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Метрополитана : Акассусо — Атлетико Феникс , 18 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio La Quema .

Превью матча Акассусо — Атлетико Феникс

Команда Акассусо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 9-15. Команда Атлетико Феникс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-12. Команда Акассусо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Атлетико Феникс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Атлетико Феникс, в том матче сыграли вничью.