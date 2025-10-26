Превью матча Эль Насьональ — Макара

Команда Эль Насьональ в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-21. Команда Макара, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-11. Команда Эль Насьональ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Макара забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды Эль Насьональ, в том матче победу одержали гостьи.