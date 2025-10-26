Смотреть онлайн Эль Насьональ - Макара 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Эль Насьональ — Макара, 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпико Атахуалпа. Судить этот матч будет Yerson Zambrano.
Превью матча Эль Насьональ — Макара
Команда Эль Насьональ в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-21. Команда Макара, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-11. Команда Эль Насьональ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Макара забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды Эль Насьональ, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Yerson Zambrano (Эквадор).
За последние 11 матчей судья показал 42 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 9 красных (в среднем 0.8 за матч)
В 18% (2 из 11 матчей) Yerson Zambrano назначал пенальти