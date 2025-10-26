Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Эль Насьональ - Макара 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Эль НасьональМакара, 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпико Атахуалпа. Судить этот матч будет Yerson Zambrano.

МСК, 3 тур, Стадион: Олимпико Атахуалпа
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Эль Насьональ
Jeison Chala 9'
Jeremy Mejia 35'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Макара
Jeison Chala icon
9'
Jeremy Mejia icon
35'
Счет после первого тайма 2:0 : 4,2
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,2
Текстовая трансляция
9'
Jeison Chala - 1-ый Гол
20'
Угловой
Эль Насьональ - Угловой
35'
Jeremy Mejia - 2-ой Гол
45+4'
Угловой
Макара - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 4,2
62'
Угловой
Эль Насьональ - Угловой
74'
Угловой
Эль Насьональ - Угловой
75'
Угловой
Макара - Угловой
78'
Угловой
Макара - Угловой
90+1'
Угловой
Макара - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,2

Превью матча Эль Насьональ — Макара

Команда Эль Насьональ в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 12-21. Команда Макара, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 17-11. Команда Эль Насьональ в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Макара забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды Эль Насьональ, в том матче победу одержали гостьи.

Эль Насьональ Эль Насьональ
99
Эквадор
Djorkaeff Reascos
26
Эквадор
Andres Mena
18
Эквадор
Bryan Rivera
24
Эквадор
Fernando Mora
25
Эквадор
Marco Montano
17
Эквадор
Charles Velez
5
Эквадор
Jose Flor
30
Эквадор
Jordan Congo
55
Эквадор
Jeremy Mejia
7
Эквадор
Jeison Chala
33
Эквадор
Franklin Carabali
Тренер
Эквадор
Juan Carlos Perez
Макара Макара
15
Эквадор
Martin Tello
9
Уругвай
Maximiliano Juambeltz
11
Эквадор
Tono Espinoza
70
Уругвай
Pablo Matias Gonzalez Maciel
20
Эквадор
Mateo Viera
13
Эквадор
Luis Ayala
14
Венесуэла
Jose Luis Marrufo
22
Эквадор
Jose Gabriel Cevallos
7
Аргентина
Federico Paz
2
Аргентина
Nahuel Arena
16
Эквадор
Jose Cazares
Тренер
Уругвай
Гильермо Сангуинетти

История последних встреч

Эль Насьональ
Эль Насьональ
Макара
Эль Насьональ
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
14.09.2025
Эль Насьональ
Эль Насьональ
0:2
Макара
Макара
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Эль Насьональ Эль Насьональ
48%
Макара Макара
52%
Атаки
79
105
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
13
18
Удары в створ ворот
5
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Yerson Zambrano (Эквадор).

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 42 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 9 красных (в среднем 0.8 за матч)

icon Пенальти

В 18% (2 из 11 матчей) Yerson Zambrano назначал пенальти

Игры 3 тур
26.10.2025
Эль Насьональ
2:0
Макара
Завершен
26.10.2025
Барселона
1:0
Либертад Лоха
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA