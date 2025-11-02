Превью матча ЕС Бен Акнун — Сетиф

Команда ЕС Бен Акнун в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-4. Команда Сетиф, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-12. Команда ЕС Бен Акнун в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Сетиф забивает 1, пропускает 1.