Смотреть онлайн ЕС Бен Акнун - Сетиф 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Алжир — Чемпионат Алжира по футболу. Дивизион 1: ЕС Бен Акнун — Сетиф, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade El Mokrani.
Превью матча ЕС Бен Акнун — Сетиф
Команда ЕС Бен Акнун в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-4. Команда Сетиф, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-12. Команда ЕС Бен Акнун в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Сетиф забивает 1, пропускает 1.