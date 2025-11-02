Смотреть онлайн Доманьяно - СП Кайлунго 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сан-Марино — Чемпионат Сан-Марино по футболу: Доманьяно — СП Кайлунго, 8 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo sportivo di Domagnano.
Превью матча Доманьяно — СП Кайлунго
Команда Доманьяно в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-6.