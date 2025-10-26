Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Dimas Escazu (W) - Municipal Pococi (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаЖенский чемпионат Коста-Рики по футболу: Dimas Escazu (W)Municipal Pococi (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК
Женский чемпионат Коста-Рики по футболу
Dimas Escazu (W)
15'
48'
70'
Завершен
3 : 2
26 октября 2025
Municipal Pococi (W)
7'
42'
Смотреть онлайн
Municipal Pococi (W) icon
7'
Dimas Escazu (W) icon
15'
Municipal Pococi (W) icon
42'
Счет после первого тайма 1:2 : 1,2
Dimas Escazu (W) icon
48'
Dimas Escazu (W) icon
70'
Матч закончился со счётом 3:2 : 1,2
Текстовая трансляция
7'
Municipal Pococi (W) - 1-ый Гол
12'
Угловой
Municipal Pococi (W) - Угловой
15'
Dimas Escazu (W) - 2-ой Гол
25'
Угловой
Municipal Pococi (W) - Угловой
33'
Угловой
Dimas Escazu (W) - Угловой
39'
Угловой
Municipal Pococi (W) - Угловой
42'
Municipal Pococi (W) - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2 : 1,2
48'
Dimas Escazu (W) - 4-ый Гол
70'
Угловой
Dimas Escazu (W) - Угловой
70'
Dimas Escazu (W) - 5-ый Гол
72'
Угловой
Dimas Escazu (W) - Угловой
74'
Угловой
Municipal Pococi (W) - Угловой
77'
Угловой
Municipal Pococi (W) - Угловой
81'
Угловой
Dimas Escazu (W) - Угловой
83'
Угловой
Dimas Escazu (W) - Угловой
88'
Угловой
Municipal Pococi (W) - Угловой
89'
Угловой
Municipal Pococi (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2 : 1,2

Превью матча Dimas Escazu (W) — Municipal Pococi (W)

Команда Dimas Escazu (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-4.

Статистика матча

Атаки
62
45
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
7
3
Рейтинг UEFA