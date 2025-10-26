Смотреть онлайн Dimas Escazu (W) - Municipal Pococi (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Женский чемпионат Коста-Рики по футболу: Dimas Escazu (W) — Municipal Pococi (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
Превью матча Dimas Escazu (W) — Municipal Pococi (W)
Команда Dimas Escazu (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-4.