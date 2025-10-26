Матч закончился со счётом 3:2 : 1,2

Счет после первого тайма 1:2 : 1,2

Женский чемпионат Коста-Рики по футболу

Превью матча Dimas Escazu (W) — Municipal Pococi (W)

Команда Dimas Escazu (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-4.