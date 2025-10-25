25.10.2025
Смотреть онлайн AD Chorotega (W) - Alajuelense (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Женский чемпионат Коста-Рики по футболу: AD Chorotega (W) — Alajuelense (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Женский чемпионат Коста-Рики по футболу
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Превью матча AD Chorotega (W) — Alajuelense (W)
История последних встреч
AD Chorotega (W)
Alajuelense (W)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
24.08.2025
Alajuelense (W)
1:0
AD Chorotega (W)
