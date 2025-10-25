Смотреть онлайн Тупи МЖ - Novo Esporte Itabirinha 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Mineiro 3: Тупи МЖ — Novo Esporte Itabirinha, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Radialista Mario Helenio.
Превью матча Тупи МЖ — Novo Esporte Itabirinha
Команда Тупи МЖ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 11-7.