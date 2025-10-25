Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Тупи МЖ - Novo Esporte Itabirinha 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Mineiro 3: Тупи МЖNovo Esporte Itabirinha, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Radialista Mario Helenio.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Municipal Radialista Mario Helenio
Brazil Campeonato Mineiro 3
Тупи МЖ
Завершен
0 : 3
25 октября 2025
Novo Esporte Itabirinha
21'
38'
57'
Novo Esporte Itabirinha icon
21'
Novo Esporte Itabirinha icon
38'
Счет после первого тайма 0:2 : 3,3
Novo Esporte Itabirinha icon
57'
Матч закончился со счётом 0:3 : 3,3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Тупи МЖ - Угловой
21'
Угловой
Novo Esporte Itabirinha - Угловой
21'
Novo Esporte Itabirinha - 1-ый Гол
37'
Угловой
Novo Esporte Itabirinha - Угловой
37'
Угловой
Novo Esporte Itabirinha - Угловой
38'
Novo Esporte Itabirinha - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 3,3
50'
Угловой
Тупи МЖ - Угловой
56'
Угловой
Novo Esporte Itabirinha - Угловой
57'
Novo Esporte Itabirinha - 3-ий Гол
69'
Угловой
Novo Esporte Itabirinha - Угловой
70'
Угловой
Тупи МЖ - Угловой
82'
Угловой
Тупи МЖ - Угловой
88'
Угловой
Тупи МЖ - Угловой
90'
Угловой
Тупи МЖ - Угловой
90+2'
Угловой
Тупи МЖ - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 3,3

Превью матча Тупи МЖ — Novo Esporte Itabirinha

Команда Тупи МЖ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 11-7.

Статистика матча

Владение мячом
Тупи МЖ Тупи МЖ
66%
Novo Esporte Itabirinha Novo Esporte Itabirinha
34%
Атаки
134
56
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
4
8
Игры 1 тур
26.10.2025
Боа
1:1
Coimbra Sports MG
Завершен
25.10.2025
Essube MG
-:-
ФК Паракату
Отменен
25.10.2025
Тупи МЖ
0:3
Novo Esporte Itabirinha
Завершен
02.09.2025
Nacional Uberaba
1:1
ФК Паракату
Завершен
Комментарии к матчу
